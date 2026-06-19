Muere una persona luego de ser atropellada por un auto en el Periférico Sur de Mérida

Una persona murió la mañana de este viernes luego de ser atropellada sobre el Anillo Periférico de Mérida, a la altura del puente de Mulchechén, en el sur de la ciudad, en un hecho que generó la movilización de cuerpos de emergencia.

De acuerdo con información preliminar, el accidente ocurrió cuando la víctima intentó cruzar la transitada vía de alta velocidad, momento en el que fue embestida por un vehículo que circulaba en ese tramo.

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El impacto fue severo, provocando que la persona quedara tendida sobre la carpeta asfáltica. Testigos dieron aviso inmediato al número de emergencias ante la gravedad de la situación.

Paramédicos y elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) arribaron al sitio, sin embargo, únicamente pudieron confirmar que la persona ya no contaba con signos vitales.

La zona fue asegurada por agentes estatales para evitar otros incidentes, mientras el tránsito vehicular fue parcialmente afectado durante las labores de atención del percance.

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Peritos realizaron el procesamiento del área para recabar indicios que permitan esclarecer la mecánica del accidente y determinar la responsabilidad del conductor involucrado.

El cuerpo fue levantado por el Servicio Médico Forense para su traslado, en tanto las autoridades mantienen abierta la investigación para identificar a la víctima y establecer con precisión cómo ocurrió el hecho.