Invierten casi 3 mdp en la rehabilitación del parque Santa María de Guadalupe en Mérida

El parque Santa María de Guadalupe fue rehabilitado de manera integral, en atención a una propuesta impulsada y definida por vecinos mediante el programa Diseño Participativo 2025, que involucra a la ciudadanía en la transformación de espacios públicos de Mérida.

Durante la entrega del espacio ubicado en la calle 95-A No. 683 entre 92 y 94 del fraccionamiento del mismo nombre, la presidenta municipal Cecilia Patrón Laviada destacó que la transformación de Mérida avanza gracias a la confianza y al trabajo conjunto entre sociedad y gobierno.

“Las obras las deciden los meridanos. Este parque es una muestra de que cuando la ciudadanía participa, propone y vota, los resultados se convierten en espacios dignos, seguros y de calidad para todos”, expresó.

Noticia Destacada Blindarán Mérida en Verano: aumentará el patrullaje en puntos turísticos

Acompañada de Carlos Carrillo Paredes, secretario de Participación y Atención Ciudadana, Cecilia informó que el proyecto obtuvo el segundo lugar del Distrito 1 en el programa Diseño Participativo 2025, al recibir 210 votos ciudadanos, lo que permitió invertir 2 millones 924 mil 970.72 pesos para la rehabilitación de este importante punto de encuentro comunitario para las familias que habitan en el fraccionamiento y colonias cercanos.

“Los vecinos de Santa María de Guadalupe se organizaron y decidieron cómo transformar este lugar de convivencia; no se quedaron esperando a que el cambio sucediera; ustedes lo hicieron posible”, afirmó la Alcaldesa.

La intervención

Los trabajos en la plaza principal incluyeron nuevos pisos de concreto, bancas, estacionamiento para bicicletas y mobiliario urbano; la renovación del área infantil con juegos, pasto sintético, cerca perimetral y velaria; la mejora de andadores, instalación de ejercitadores, señalética, sistema de riego, iluminación LED y un nicho decorativo que fortalece la identidad del espacio.

Noticia Destacada Cecilia Patrón confirma relevo de directores y ajustes de personal en el Centenario de Mérida

La Alcaldesa resaltó que esta obra forma parte de una estrategia integral para seguir mejorando la infraestructura urbana en toda la ciudad, especialmente en el Sur de Mérida.

En ese sentido, recordó que a través del programa Mérida Enchula se destinan 350 millones de pesos para intervenir más de 800 espacios públicos en colonias, fraccionamientos y comisarías, incluyendo parques, canchas, domos, coworkings, glorietas, corredores verdes y áreas deportivas iluminadas.

“Estamos enchulando Mérida con acciones que mejoran la calidad de vida de las familias. Queremos parques más modernos, accesibles, iluminados y funcionales, donde niñas, niños, jóvenes y personas adultas puedan convivir y disfrutar de espacios seguros”, señaló.