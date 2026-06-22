Cecilia Patrón confirma relevo de directores y ajustes de personal en el Centenario de Mérida

Ante los recientes hechos ocurridos en el Zoológico del Centenario de Mérida, la alcaldesa Cecilia Patrón informó que se han tomado nuevas medidas para reforzar su atención, entre ellas cambios en la dirección y su personal.

Durante su conferencia semanal, la Presidenta Municipal se pronunció sobre el escape momentáneo de un mono capuchino de su espacio, generando movilización para regresarlo a su área, sin que se registraran afectaciones.

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Al respecto destacó que esta situación es parte de su comportamiento, y en cuando ocurre una situación similar, se cierra el áera para recuperarlo y llevarlo de nueva cuenta a su espacio.

Reconoció que los acontecimientos orillaron al Ayuntamiento a revisar la operación interna del Centenario de Mérida para reforzar el manejo animal, por lo que se cambiaron a los directores de ambos zoológicos.

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El jefe de Animaya, Edgardo Llañes, fue trasladado al Centenario de Mérida, mientras que la bióloga Claudia Ham asumió la dirección del zoológico de Ciudad Caucel.

También se realizaron cambios en el personal dentro del zoológico, garantizando que los animales se encuentren en óptimas condiciones para su atención especial.