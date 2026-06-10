Vecinos hacen realidad proyecto: Cecilia Patrón entrega espacio ganador de “Diseño Participativo” 2025 en Mérida

Entre sonrisas de niños, familias reunidas y vecinos que hoy ven materializada una propuesta nacida desde su propia comunidad, la presidenta municipal Cecilia Patrón Laviada entregó los trabajos de rehabilitación del Parque de Diseño Participativo de Villa Magna del Sur.

“Hoy entregamos un espacio construido desde la voz y la participación de los vecinos de Villa Magna del Sur, que decidieron cómo querían transformar este lugar para el bienestar de sus familias”, expresó la alcaldesa.

Este proyecto ganador del primer lugar del Distrito 5 del programa Diseño Participativo 2025 logró colocarse como el favorito de la comunidad con 264 votos.

Ubicado en la calle 46-B No. 844 entre 135A y 137A, este espacio público fue transformado con una inversión de 6 millones 85 mil 531.65 pesos y una intervención de más de 3 mil 125 metros cuadrados.

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Cecilia Patrón mencionó que el nuevo parque cuenta con una plaza pública, andador ecológico, bancas urbanas, campos de futbol, gradas, áreas con pasto natural, árboles endémicos, sistema de riego, señalética, banquetas renovadas y el mantenimiento de la estructura apergolada existente, además de una nueva cubierta de policarbonato.

Durante el recorrido, vecinos recordaron cómo este espacio fue imaginado y propuesto desde la comunidad, gracias a esta unión se logró que hoy niños corran sobre el césped, jóvenes ocupen las canchas y familias enteras disfruten de un entorno más seguro, funcional y amigable con el medio ambiente.

“Este parque es el resultado de un ejercicio democrático que demuestra que cuando ciudadanía y gobierno trabajan juntos, logramos mejores resultados para Mérida. Cada árbol sembrado, andador y área recuperada representan una apuesta por una ciudad más humana, más verde y más cercana a su gente”, destacó la edil.

Cecilia Patrón recordó que el programa Mérida Enchula contempla una inversión superior a los 350 millones de pesos para intervenir más de 800 espacios públicos en colonias, fraccionamientos y comisarías.

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Cancha Mundialista

Como parte de su agenda de trabajo, la presidenta municipal también encabezó la presentación de la primera Cancha Mundialista en el parque Álamos del Sur, una iniciativa que forma parte de la estrategia Mérida Futbol Fest, integrada al programa Mérida, una Ciudad Viva Agenda 2026-2027.

Este espacio es el primero de seis canchas temáticas que serán habilitadas en la ciudad, entre ellos en la Felipe Carrillo Puerto, Cordemex, Emiliano Zapata Sur, Ciudad Caucel y Altabrisa.

La nueva cancha fue estrenada con un encuentro amistoso entre equipos locales y un tiro inaugural a gol por parte de la alcaldesa.