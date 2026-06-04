Advierten multas a negocios de Mérida por arrojar aceite, aguas jabonosas y basura a las calles

La alcaldesa de Mérida, Cecilia Patrón Laviada, advirtió que los establecimientos comerciales que arrojen aceites, aguas jabonosas, basura u otros residuos a la vía pública o al sistema de drenaje pluvial podrán recibir sanciones conforme a los reglamentos municipales vigentes.

La medida aplica tanto para negocios ubicados en el Centro Histórico como en colonias y fraccionamientos de la ciudad. La autoridad municipal busca evitar afectaciones a pozos, alcantarillas y sistemas de desagüe, además de reducir los riesgos de contaminación ambiental.

Patrón Laviada aclaró que el objetivo de las multas no es aumentar la recaudación, sino fomentar una mayor conciencia sobre las consecuencias del manejo inadecuado de residuos.

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Señaló que estas prácticas afectan la imagen urbana, representan riesgos sanitarios y dañan el manto freático.

Como ejemplo, indicó que durante trabajos de perforación de pozos pluviales se han encontrado botellas, bolsas de plástico y diversos desperdicios que obstruyen las rejillas y dificultan el adecuado funcionamiento de la infraestructura hidráulica.

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En otro tema, informó que el Ayuntamiento analiza la viabilidad de instalar una subestación eléctrica en el mercado San Benito, una petición realizada por locatarios. Mientras tanto, continúan obras de mantenimiento que incluyen impermeabilización de techos, sustitución de domos y mejoras en distintas áreas del inmueble.

Finalmente, destacó la importancia del turismo como uno de los principales motores económicos de Mérida. Durante la inauguración de la Feria Turística K’íiwik del Mundo Maya, afirmó que la derrama económica generada por los visitantes beneficia a miles de familias y contribuye al desarrollo de la capital yucateca.