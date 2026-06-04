Yucatán lidera casos de microcefalia en México durante 2026; concentra más de la mitad de los diagnósticos

Yucatán se mantiene como la entidad con mayor número de casos de microcefalia en el país durante 2026, al acumular 30 diagnósticos en lo que va del año, cifra que representa poco más de una cuarta parte de los registros nacionales reportados por la Secretaría de Salud federal.

De acuerdo con el más reciente Boletín Epidemiológico, durante la semana 20 del año, comprendida entre el 17 y el 23 de mayo, se confirmaron cuatro nuevos casos en la entidad: tres mujeres y un hombre. Con ello, Yucatán concentró el 57 por ciento de todos los diagnósticos reportados a nivel nacional durante ese período.

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Los otros tres casos registrados en esa misma semana correspondieron a Quintana Roo, con dos pacientes, un hombre y una mujer, y Nuevo León, con una mujer.

La tendencia observada en Yucatán se mantiene desde semanas anteriores. Entre el 10 y el 16 de mayo, la Secretaría de Salud también notificó cuatro nuevos casos en el estado, distribuidos en dos niños y dos niñas.

Con estos registros, la entidad suma 30 casos acumulados en 2026, de los cuales 16 corresponden a varones y 14 a mujeres. A nivel nacional, el acumulado asciende a 117 diagnósticos, integrados por 55 hombres y 62 mujeres.

Incremento significativo

Las cifras reflejan un incremento significativo respecto al año pasado. Para el mismo periodo de 2025, Yucatán contabilizaba 15 casos, exactamente la mitad de los que registra actualmente. Sin embargo, en aquel entonces el país acumulaba 151 diagnósticos, una cifra superior a la observada este año.

El comportamiento epidemiológico también modificó el mapa nacional de incidencia.

Durante 2025, el primer lugar correspondía a Jalisco, que acumulaba 89 registros en las mismas fechas. Actualmente, esa entidad ocupa el segundo sitio nacional con 14 casos, muy por debajo de los reportados por Yucatán.

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Una condición congénita poco frecuente

La microcefalia es una alteración congénita poco común que se caracteriza por un tamaño de la cabeza menor al esperado para la edad gestacional y el sexo del recién nacido. Puede originarse por factores genéticos o ambientales, entre ellos infecciones durante el embarazo, exposición a sustancias tóxicas, radiación o determinadas condiciones médicas maternas.

De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud, la condición puede presentarse de manera aislada o asociada con otras complicaciones neurológicas y del desarrollo, cuya gravedad varía de un paciente a otro.

Entre las posibles consecuencias se encuentran convulsiones, dificultades para la alimentación, problemas de aprendizaje, alteraciones motoras y visuales, así como afectaciones en el desarrollo infantil.

Especialistas señalan que la evaluación más precisa para determinar si un recién nacido presenta microcefalia se realiza mediante la medición del perímetro cefálico durante las primeras 24 horas de vida, comparándolo con parámetros estandarizados para su edad y sexo.

Aunque no existe un tratamiento específico para revertir la condición, la atención temprana y los programas de estimulación pueden contribuir a mejorar el desarrollo y la calidad de vida de los menores diagnosticados.