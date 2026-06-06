¿Cuáles son las dos nuevas rutas del Va y Ven en Mérida para 2026?

Mérida avanza en la modernización de su transporte público en la zona metropolitana, y para muestra basta con mencionar que la Agencia de Transporte de Yucatán (ATY) incorporó dos nuevas rutas del Va y Ven, fortaleciendo así la conectividad de los yucatecos con un mejor servicio durante este 2026.

La dependencia señaló que, como parte de la meta de alcanzar el 90 por ciento de cobertura territorial, a partir del viernes 29 de mayo entraron en operación estas dos nuevas rutas del subsistema de transporte público.

¿Cuáles son las dos nuevas rutas del Va y Ven?

Las nuevas rutas del Va y Ven son la R805 Real Montejo – UPY y la ruta R112 77 – Sambulá.

Además, comenzará a operar la ampliación de la ruta R78 Chuburná – CICY – Prepa 8 – Fraccionamiento Francisco de Montejo – Facultad de Matemáticas – CRIT, que ahora extenderá su recorrido hacia las colonias Tamarindos y Real Montejo.

De acuerdo con la ATY, esta ampliación responde a una alta demanda ciudadana y permite mejorar la conectividad en la zona poniente de Mérida, facilitando los traslados de estudiantes, trabajadores y familias.

La Agencia destacó que estas acciones forman parte del proyecto de modernización del transporte público, enfocado en ofrecer un servicio más eficiente, incluyente y accesible para la población de Mérida y municipios de la zona metropolitana.

¿Cuánto cuesta el viaje en el Va y Ven? Tarifas 2026, actualizadas

El precio del pasaje en el Va y Ven es de $12 pesos, para las rutas regulares (urbanas y nocturnas), y de $45 pesos para las rutas especiales como la del Aeropuerto de Mérida y las estaciones del Tren Maya.

También está la Tarifa Social: diseñada especialmente para estudiantes y adultos mayores; esta cuesta tan solo $5 pesos (el primer viaje), y $2.50 pesos (el primer transbordo); para los abuelitos el servicio es gratuito, siempre y cuandp muestren su credencial del Inapam.

Las personas con alguna discapacidad también viajan gratis en el Va y Ven.

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