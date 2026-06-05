ATY anuncia cambios en esta ruta del Va y Ven en el Sur de Mérida: tendrá nuevos recorridos

La Agencia de Transporte de Yucatán (ATY) informó que a partir de este 5 de junio la ruta R115 Crescencio Rejón – El Roble – Prepa 3 ampliará su recorrido para llegar al fraccionamiento San Marcos Sustentable, la Unidad Deportiva Henry Martín y la Preparatoria 3 de la UADY.

La modificación busca mejorar la movilidad en el Sur de Mérida y beneficiar principalmente a estudiantes, deportistas, trabajadores y familias que diariamente utilizan el sistema Va y Ven para trasladarse a escuelas, centros deportivos y zonas habitacionales.

Noticia Destacada Nuevas reglas para el Va y Ven: entra en vigor el Decreto que redefine el modelo financiero y reorganiza la ATY

Beneficios para usuarios del sur de Mérida

Con la ampliación de la ruta R115, habitantes de San Marcos Sustentable y zonas cercanas tendrán una conexión más directa con servicios educativos y deportivos, además de acceso a otros puntos de la ciudad mediante transbordos con rutas del subsistema Va y Ven. Entre los principales beneficios destacan:

Mayor cobertura de transporte público en el sur de Mérida.

Conexión directa con la Preparatoria 3 de la UADY.

Acceso a la Unidad Deportiva Henry Martín.

Posibilidad de realizar transbordos estratégicos con otras rutas.

Reducción de tiempos de traslado para estudiantes y trabajadores.

Noticia Destacada Paro del Circuito Metropolitano: Choferes acusan “cerrazón” de la concesionaria en el conflicto laboral

¿Dónde consultar el nuevo recorrido del Va y Ven?

La ATY recomendó a los usuarios revisar los mapas actualizados, paraderos y horarios de la ruta R115 a través de los canales oficiales del sistema Va y Ven y de la aplicación móvil del transporte público.

También se recomienda verificar los puntos de ascenso y descenso antes de realizar el viaje, especialmente durante los primeros días de operación del nuevo recorrido.

Va y Ven busca ampliar cobertura en Mérida durante 2026

La Agencia de Transporte de Yucatán señaló que esta ampliación forma parte de la estrategia estatal para fortalecer la movilidad urbana y ampliar la cobertura del transporte público.

Según la dependencia, la meta es alcanzar el 90 por ciento de cobertura del sistema Va y Ven en Mérida y su zona metropolitana durante 2026, mediante nuevas rutas, ampliaciones y conexiones entre circuitos existentes.