Trámite de la CURP Biométrica permanece suspendido en Yucatán hasta nuevo aviso

A pesar del anuncio oficial sobre la puesta en marcha de la Clave Única de Registro Poblacional (CURP) Biométrica en Yucatán, actualmente los módulos instalados en el Registro Civil de Mérida no están realizando el trámite, informaron empleados de la dependencia a ciudadanos que acudieron en busca de información.

Durante un recorrido por el Registro Civil del Centro de la ciudad, personal del lugar indicó que, por el momento, no existen instrucciones para continuar con el programa de registro de la Cédula Única de Registro de Población Biométrica, por lo que el procedimiento permanece suspendido hasta nuevo aviso.

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Cabe recordar que el Gobierno del Estado anunció la habilitación de módulos especiales para este trámite federal, coordinado por el Registro Nacional de Población (Renapo), el cual fue presentado como un proceso voluntario, gratuito y presencial.

De acuerdo con la información difundida en su momento, el servicio comenzaría a operar a partir del lunes 2 de febrero mediante siete módulos instalados en Mérida atendidos por personal previamente capacitado.

Sin embargo, usuarios que acudieron recientemente a las oficinas ubicadas en la calle 65 entre 64 y 66 del Centro Histórico recibieron únicamente orientación relacionada con la CURP convencional, ya que el registro biométrico todavía no se encuentra disponible.

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¿Qué datos incluye?

La CURP Biométrica forma parte de un programa federal impulsado por el Renapo, cuyo objetivo es fortalecer el derecho a la identidad mediante la incorporación de datos biométricos como huellas dactilares, fotografía e iris ocular, bajo un esquema gradual y voluntario.