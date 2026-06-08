“No tenemos ninguna solicitud”: Segey descarta acercamiento con la CNTE en Yucatán tras iniciar paro laboral

Mientras la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) mantiene movilizaciones en distintas regiones del país, la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (Segey) informó que no ha recibido ninguna solicitud formal de diálogo por parte de integrantes de esa organización en la entidad.

El titular de la dependencia, Juan Balam Varguez, señaló que las autoridades educativas permanecen atentas a los planteamientos del magisterio disidente y al desarrollo de las protestas que se concentran principalmente en la Ciudad de México; sin embargo, aclaró que hasta ahora no existe un acercamiento directo de la organización en territorio yucateco.

“Hasta el momento no tenemos ninguna solicitud de que pudiéramos platicar con ellos”, declaró el funcionario al ser cuestionado sobre la posibilidad de instalar una mesa de diálogo con los docentes inconformes.

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Indicó que la dependencia ha dado seguimiento a las demandas de la CNTE a través de la información pública relacionada con las manifestaciones, centradas en exigencias como mejoras salariales, cambios al sistema de pensiones y modificaciones a las condiciones laborales del magisterio.

No obstante, reiteró que la Segey mantiene disposición para atender cualquier planteamiento que sea presentado de manera formal. “Siempre hemos dicho que estamos pendientes de cualquier solicitud que planteen, platicar sobre los temas y sus demandas y marcar una ruta”, expresó.

Reportes de ausencias

Respecto a los docentes que eventualmente se hayan ausentado de sus centros de trabajo para participar en las movilizaciones, Balam Varguez dijo que aún no existe información definitiva sobre posibles descuentos salariales, debido a que primero deben agotarse los procedimientos administrativos establecidos en la normatividad vigente.

Precisó que la dependencia se encuentra a la espera de los reportes que emitan los directores de los planteles para determinar si existen inasistencias relacionadas con las protestas.

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“Hay que recordar que se deben realizar una serie de trámites administrativos, por ello estamos al pendiente de lo que nos reporten los directores”, señaló.

El funcionario reconoció que la Secretaría todavía no cuenta con una cifra precisa sobre el número de maestros que se han ausentado para participar en las manifestaciones. “No tenemos todavía el dato; debemos esperar a que los directores de los planteles nos hagan llegar la información”, puntualizó.

Las movilizaciones de la CNTE continúan en diversos estados como parte de una jornada de protestas para exigir modificaciones al régimen de jubilaciones, incrementos salariales y mejores condiciones laborales, demandas que han derivado en paros y concentraciones en distintas regiones del país.