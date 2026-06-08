Hombres deben hacerse chequeos anuales para detectar cáncer de próstata; IMSS Yucatán lanza llamado

Ante el incremento de riesgos asociados a enfermedades que afectan la salud masculina, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Yucatán exhortó a los hombres a realizarse chequeos médicos preventivos de manera periódica y, a partir de los 45 años, someterse a pruebas diagnósticas para detectar oportunamente el cáncer de próstata.

El coordinador de Atención Médica en Primer Nivel del IMSS en la entidad, Julio Francisco Hernández Carrillo, advirtió que este tipo de cáncer se encuentra entre los padecimientos más frecuentes en la población masculina adulta y representa un riesgo importante para la vida cuando es identificado en etapas avanzadas.

Explicó que, aunque el cáncer de próstata no puede prevenirse, la detección temprana permite incrementar significativamente las posibilidades de tratamiento exitoso y supervivencia, por lo que recomendó acudir al menos una vez al año a las Unidades de Medicina Familiar (UMF), aun cuando no existan síntomas o molestias.

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Un mal silencioso

El especialista señaló que uno de los principales desafíos de esta enfermedad es que suele desarrollarse de manera silenciosa.

En la mayoría de los casos, los síntomas aparecen cuando el padecimiento ya se encuentra avanzado, situación que reduce las opciones terapéuticas y complica el pronóstico.

Por ello, el Seguro Social cuenta con herramientas de detección como la prueba de antígeno prostático específico y cuestionarios de factores de riesgo, que permiten identificar posibles alteraciones y determinar si el paciente requiere una valoración más especializada.

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La prueba consiste en la toma de una muestra de sangre del brazo para analizar los niveles del antígeno prostático. En caso de detectarse resultados fuera de los parámetros normales, el derechohabiente es canalizado al segundo nivel de atención para realizar estudios complementarios y definir el tratamiento correspondiente.

Hábitos saludables

Además de la vigilancia médica, el Instituto recomendó adoptar hábitos saludables que contribuyan al bienestar integral de los hombres, entre ellos mantener una alimentación equilibrada, realizar actividad física de forma regular, evitar el consumo de tabaco, alcohol y otras sustancias adictivas, así como atender oportunamente cualquier alteración emocional o de salud mental.

También destacó la importancia de ejercer una sexualidad responsable para prevenir infecciones de transmisión sexual y considerar métodos permanentes de planificación familiar, como la vasectomía, cuando ya se haya completado el número deseado de hijos.

Finalmente, el IMSS reiteró que ante cualquier síntoma o malestar es indispensable acudir a valoración médica y evitar la automedicación, práctica que puede retrasar diagnósticos oportunos y agravar diversos padecimientos.

El de próstata es el tipo de cáncer más frecuente entre los hombres en México y una de las principales causas de muerte por tumores malignos en este sector de la población.