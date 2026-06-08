Retrocede la ocupación en construcción y servicios en Yucatán; proyectos estratégicos apuestan por reactivar el empleo

La generación de empleo en México mostró señales de debilitamiento durante el primer trimestre del 2026, un comportamiento que podría representar un reto para entidades como Yucatán, cuya economía depende en gran medida de sectores como el comercio, los servicios, la construcción y la industria manufacturera.

De acuerdo con los más recientes Índices Globales de Personal y Remuneraciones de los Sectores Económicos (Igperse), elaborados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el personal ocupado en las actividades de construcción, manufacturas, comercio y servicios privados no financieros registró una disminución anual de 1.5% durante marzo pasado. En comparación con febrero, la reducción fue de 0.1%.

Las cifras reflejan una desaceleración en el mercado laboral nacional, precisamente en los sectores que generan una parte importante de los empleos formales y que también constituyen pilares de la actividad económica yucateca.

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El Índice Global de Personal Ocupado de los Sectores Económicos (Igpose) se ubicó en 97.7 puntos durante marzo, manteniendo una tendencia descendente respecto al mismo periodo del 2025 y confirmando una menor demanda de mano de obra en diversas actividades productivas.

Los datos muestran que el personal dependiente, es decir, los trabajadores contratados directamente por las empresas, disminuyó 1.3% en términos anuales. La caída fue aún más pronunciada entre el personal no dependiente —integrado por trabajadores contratados mediante honorarios, comisiones o esquemas de subcontratación—, que registró una reducción de 4.9%.

Atender las señales

Para Yucatán, donde el crecimiento económico de los últimos años ha estado vinculado a la expansión inmobiliaria, el desarrollo de infraestructura, el turismo y la llegada de nuevas inversiones industriales, estos indicadores representan una señal que merece seguimiento, particularmente porque la creación de empleos continúa siendo uno de los factores fundamentales para sostener el consumo interno y mejorar las condiciones de vida de la población.

No obstante, el reporte también presenta un aspecto favorable: los salarios mantienen una trayectoria positiva.

El Ígperse reportó un crecimiento anual de 0.8% durante marzo, mientras que las remuneraciones medias reales –es decir, descontando el efecto de la inflación– aumentaron 2.3% respecto al mismo mes del 2025.

En términos prácticos, esto significa que, aunque existe una menor ocupación laboral en algunos sectores, los trabajadores que conservan su empleo cuentan con ingresos que tienen un mayor poder adquisitivo que hace un año.

Las cifras originales del Inegi indican que el índice de remuneraciones medias reales alcanzó 122.3 puntos en marzo del 2026, con un incremento anual de 2.5%. Asimismo, las remuneraciones totales crecieron 1.1% en comparación con el año anterior.

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Etapa de ajuste

Especialistas consideran que este comportamiento refleja un mercado laboral que atraviesa una etapa de ajuste, en la que las empresas muestran mayor cautela en la contratación de personal, aunque continúan realizando esfuerzos para mejorar las condiciones salariales de sus trabajadores.

En el caso de Yucatán, el panorama adquiere especial relevancia debido a la apuesta gubernamental por proyectos de gran escala orientados a fortalecer la actividad económica. Entre ellos destacan las iniciativas vinculadas al Renacimiento Maya, el Corredor Industrial del Bienestar, la modernización y ampliación del Puerto de Progreso, así como la llegada de nuevas inversiones manufactureras, logísticas y tecnológicas.

Estos proyectos tienen como objetivo incrementar la competitividad de la entidad y generar nuevas oportunidades laborales en los próximos años. Sin embargo, los indicadores nacionales muestran que el reto no se limita a atraer inversiones, sino también a traducir ese dinamismo económico en una mayor generación de empleos formales y sostenibles.

Los Igperse son elaborados por el Inegi a partir de información recabada mediante las encuestas económicas de los sectores de construcción, industria manufacturera, comercio y servicios privados no financieros, y constituyen uno de los principales instrumentos para medir la evolución del empleo y las remuneraciones en la economía mexicana.

El comportamiento observado durante marzo confirma que, aunque los salarios mantienen una tendencia favorable, la recuperación del empleo sigue siendo una tarea pendiente para diversos sectores productivos del país, incluido Yucatán, donde el crecimiento económico dependerá en buena medida de la capacidad para generar más oportunidades laborales en los próximos meses.