Barrio de San Sebastián en Mérida alista su tradicional fiesta en honor a la Virgen de la Asunción

El Barrio Mágico de San Sebastián presentó el programa oficial de su tradicional Fiesta Patronal en honor a la Virgen de la Asunción, que se realizará del 3 al 16 de agosto y que reunirá actividades religiosas, culturales y artísticas que forman parte de una de las festividades más representativas del Centro Histórico de Mérida.

Durante la presentación, Pedro Antonio Flores Góngora, presidente del Comité de Gremios, destacó que la organización de la festividad ha sido resultado del trabajo conjunto de los diferentes gremios y participantes, con el propósito de preservar una celebración cuyo eje principal es la devoción mariana.

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Las actividades comenzarán el 3 de agosto, con la tradicional misa de bajada de la imagen de la Virgen de la Asunción, a las 11:00 horas.

Del 4 al 15 de agosto, la parroquia recibirá diario a los fieles con las tradicionales mañanitas, a partir de las 6:00 horas. Durante esas jornadas también se realizará la entrada de los gremios a las 11:00 horas, seguida de su salida al mediodía.

Como parte del programa litúrgico cotidiano, el Santo Rosario se rezará a las 19:00 horas y una hora después inciará la misa correspondiente a cada gremio.

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Entre los momentos más esperados destaca la serenata a la Virgen, prevista el 14 de agosto a las 23:30 horas. El día 15, fecha principal de la festividad, se efectuará la tradicional procesión con la imagen de la Virgen por las calles del barrio a partir de las 20:45 horas. Al concluir el recorrido, la imagen regresará al templo parroquial para continuar con la veneración.

Además de los actos religiosos, el comité organizador preparó un programa cultural. Las actividades iniciarán el 3 de agosto, a las 20:00 horas con una mega clase de jarana, Posteriormente se realizará una magna vaquería.

El 6 de agosto a las 21:00 horas se proyectarán documentales relacionados con la historia y las tradiciones de la fiesta patronal.

Finalmente, el 13 y 14 de agosto, también a las 21:00 horas se presentarán cómicos regionales.