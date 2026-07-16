Conjuntivitis no da tregua en Yucatán; suman 7 mil 99 casos en lo que va del 2026

La conjuntivitis mantiene un ritmo de transmisión sostenido en Yucatán y continúa afectando principalmente a la población infantil, donde la convivencia en escuelas y hogares favorece la propagación del virus.

Tan sólo en la última semana se confirmaron 295 nuevos casos, equivalente a un contagio cada dos horas y media.

De acuerdo con el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (Sinave) de la Secretaría de Salud federal, hasta la semana epidemiológica 26 la entidad acumuló 7 mil 99 casos, cifra que representa 51 más que los registrados durante el mismo periodo del año pasado, lo que confirma que la enfermedad sigue circulando ampliamente en el Estado.

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Grupo más vulnerable

Aunque suele ser una enfermedad leve y, en la mayoría de los casos, se resuelve sin dejar secuelas, la conjuntivitis es una de las afecciones oculares más frecuentes y puede propagarse con rapidez en espacios con alta concentración de gente o de convivencia.

Oftalmólogos explican que los menores son el grupo más vulnerable debido a que el contacto cercano entre compañeros y familiares facilita la transmisión, además de que suelen tocarse los ojos con frecuencia cuando aparecen las primeras molestias.

Al sentir comezón, ardor o notar que no ven bien, los pequeños tienden a frotarse los ojos constantemente. Esto no sólo incrementa la irritación, sino que también llevan las secreciones infectadas a las manos, juguetes, útiles escolares y otras superficies que después manipulan más personas.

Origen y síntomas

La conjuntivitis es una inflamación de la membrana transparente que recubre la parte blanca del ojo y el interior de los párpados. Puede ser de origen viral, bacteriano o alérgico; las variantes infecciosas destacan por su facilidad de contagio mediante el contacto con lágrimas, secreciones oculares, manos contaminadas y objetos de uso compartido.

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Entre los síntomas más frecuentes figuran el enrojecimiento de los ojos, lagrimeo constante, sensación de tener arena en los ojos, ardor, comezón, secreción abundante que puede adherir los párpados al despertar y visión borrosa temporal.

Ante el incremento de los casos, médicos y autoridades sanitarias recomendaron reforzar las medidas preventivas, especialmente en escuelas y hogares, mediante el lavado frecuente de manos, evitar frotarse los ojos, no compartir toallas, almohadas, maquillaje u otros artículos de uso personal, así como desinfectar las superficies que se utilizan de manera común.

También insistieron en evitar la automedicación con gotas o remedios caseros, ya que el tratamiento depende del origen de la infección. En caso de presentar dolor intenso, sensibilidad excesiva a la luz o disminución de la visión, es indispensable acudir de inmediato a valoración médica para prevenir complicaciones.

La enfermedad forma parte del sistema nacional de vigilancia epidemiológica. Tan sólo en la Ciudad de México se registran miles de casos cada año, lo que refleja que se trata de un padecimiento frecuente que requiere medidas básicas de higiene para evitar contagios