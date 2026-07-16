¿Dónde y a qué hora lloverá en Yucatán este jueves 16 de julio? Procivy alerta por tormentas y calor de hasta 41 grados

La Coordinación Estatal de Protección Civil de Yucatán (Procivy) informó que este jueves 16 de julio se esperan lluvias moderadas dispersas durante la tarde en diversas zonas del estado, debido al ingreso de aire marítimo tropical, una vaguada y condiciones de inestabilidad atmosférica en niveles altos.

Las precipitaciones podrían estar acompañadas de actividad eléctrica y rachas de viento superiores a los 60 km/h, por lo que se recomienda a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales.

Noticia Destacada Polvo del Sahara en Yucatán, ¿hay mala calidad del aire? Estas son las recomendaciones

¿A qué hora lloverá en Yucatán este jueves 16 de julio?

De acuerdo con el pronóstico de Procivy, las lluvias comenzarán durante la tarde, afectando inicialmente a municipios del noreste y centro del estado.

Conforme avance la jornada, las precipitaciones se extenderán de manera gradual hacia el noroeste de Yucatán, incluyendo la ciudad de Mérida.

Aunque no se precisa una hora exacta para cada municipio, las condiciones más favorables para tormentas se presentarán entre la tarde y las primeras horas de la noche, con posibilidad de descargas eléctricas y fuertes rachas de viento.

Municipios donde lloverá este jueves en Yucatán

Las primeras lluvias se pronostican para municipios del noreste del estado, entre ellos Tizimín, Buctzotz, Calotmul, Cenotillo, Espita, Panabá, Río Lagartos, San Felipe y Sucilá, donde durante la tarde podrían registrarse tormentas moderadas acompañadas de actividad eléctrica y rachas de viento.

Noticia Destacada Polvo del Sahara llega a Yucatán: prevén menos lluvias y cielos brumosos hasta el 18 de julio

En la zona centro también se prevén precipitaciones en Izamal, Cuzamá, Hocabá, Hoctún, Homún, Huhí, Kantunil, Sanahcat, Sudzal, Tekal de Venegas, Tekantó, Tepakán, Teya, Tunkás y Xocchel, como parte del avance de la vaguada sobre la entidad.

Posteriormente, de manera gradual, la lluvia alcanzará municipios del noroeste, incluyendo Mérida, además de Abalá, Acanceh, Baca, Conkal, Chicxulub Pueblo, Ixil, Kanasín, Mocochá, Progreso, Seyé, Tahmek, Tecoh, Timucuy, Tixkokob, Tixpéhual, Ucú, Umán y Yaxkukul.

Persistirá el calor extremo en Yucatán

A pesar de las lluvias, el ambiente continuará muy caluroso. Procivy pronostica temperaturas máximas de 38 a 40 grados Celsius en la mayor parte del interior del estado, mientras que en Espita, Sucilá y zonas cercanas los valores podrían alcanzar los 41°C. En la costa, las máximas oscilarán entre 33 y 35°C.

El viento será del este por la mañana con velocidades de 15 a 20 km/h, cambiando por la tarde al sureste y noreste, con rachas de 50 a 60 km/h en el litoral yucateco.

Además, se prevé oleaje de 1.5 a 2 metros de altura, por lo que se recomienda extremar precauciones en actividades marítimas y mantenerse informado a través de los avisos de Protección Civil.