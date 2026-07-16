Fraudes y movimientos bancarios desconocidos siguen al alza en Yucatán: las reclamaciones crecen un 11%

Revisar constantemente los estados de cuenta y las aplicaciones bancarias dejó de ser una recomendación para convertirse en una medida de protección. Durante el primer semestre de 2026, las reclamaciones por cargos no reconocidos, compras indebidas y posibles fraudes aumentaron en Yucatán, reflejo del crecimiento de las operaciones financieras realizadas por medios electrónicos.

Entre enero y junio, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) recibió 4 mil 121 reclamaciones en la entidad, cifra que representó un incremento de 11.2 por cientorespecto al mismo periodo del año pasado. Como resultado de las gestiones realizadas, las personas afectadas recuperaron 28.9 millones de pesos.

Las estadísticas del organismo muestran que 28.8 por ciento de las inconformidades estuvieron relacionadas con posibles fraudes, principalmente por consumos no reconocidos y compras realizadas por Internet que los clientes aseguraron no haber efectuado.

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Este comportamiento confirma que los delitos financieros vinculados con el uso de tarjetas y canales digitales continúan entre las principales preocupaciones de los usuarios, al tiempo que aumenta el número de transacciones electrónicas.

Inconformidad contra bancos

La Condusef informó que Yucatán concentró 2.9 por ciento de todas las reclamaciones registradas a nivel nacional durante el primer semestre del año.

La banca múltiple acumuló el mayor número de inconformidades, al concentrar 61.4 por ciento del total. Le siguieron las aseguradoras, con 14.6 por ciento, y las sociedades de información crediticia, con 11.4 por ciento.

En el caso de los bancos, las principales causas de reclamación fueron los consumos no reconocidos, la falta de cancelación de productos o servicios solicitada por los clientes y los cargos por compras en Internet desconocidas, que en conjunto representaron 38.9 por ciento de los expedientes del sector.

Entre las instituciones con más reclamaciones figuraron BBVA, con 462 casos; Banorte, con 390; Banamex, con 364; Invex, con 287; y Santander, con 214.

Los productos financieros que generaron más conflictos fueron las tarjetas de crédito, las tarjetas de débito y los créditos personales, que en conjunto concentraron 72.3 por ciento de todas las inconformidades presentadas por usuarios yucatecos.

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La mayoría de los asuntos logró solucionarse sin necesidad de procedimientos largos. El 74.9 por ciento fue atendido mediante el esquema de Gestión Electrónica de la Condusef, mientras que 11.8 por ciento se resolvió mediante conciliación. Además, 9.2 por ciento correspondió a reclamaciones por prácticas de cobranza indebida.

La concentración de los casos también refleja el peso de la capital del estado en la actividad financiera. Mérida originó 82.1 por ciento de las reclamaciones, muy por encima de Kanasín, con 2.6 por ciento, y Progreso, con 2 por ciento.

Más reclamaciones varoniles

En cuanto al perfil de los usuarios, los hombres presentaron 54.9 por ciento de las reclamaciones y las mujeres 45.1 por ciento.

A pesar del incremento de las inconformidades, poco más de la mitad de los expedientes concluyó con un resultado favorable para los clientes. La Condusef reportó un índice de resolución positiva de 51.4 por ciento, lo que permitió la recuperación de recursos para miles de personas afectadas por cargos indebidos y operaciones desconocidas.

Las cifras evidencian que la expansión de los servicios financieros digitales también ha incrementado la exposición de los usuarios a fraudes y movimientos no autorizados, por lo que especialistas recomiendan monitorear de manera permanente las cuentas, activar las alertas bancarias y reportar de inmediato cualquier operación que pudiera ser sospechosa.