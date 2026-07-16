Arquitectos de Mérida alertan por riesgos en obras tras recientes accidentes laborales

El uso obligatorio de equipos de protección personal, la supervisión permanente en las obras y la revisión de los andamios son medidas indispensables para prevenir accidentes laborales, afirmó el presidente del Colegio de Arquitectos de la Zona Metropolitana de Mérida, Fernando José Alcocer Ávila, quien advirtió que uno de los principales problemas en la construcción es que los trabajadores no utilizan la línea de vida, pese a que su empleo puede evitar caídas fatales.

No utilizar la línea de vida sigue siendo una de las principales causas de riesgo en las obras de construcción, pese a que este dispositivo puede evitar caídas mortales, advirtió el presidente del Colegio de Arquitectos de la Zona Metropolitana de Mérida, Fernando José Alcocer Ávila.

La línea de vida es el “cinturón de seguridad” de quien trabaja en las alturas: si cae, el sistema detiene la caída y reduce considerablemente el riesgo de lesiones graves o de muerte. En una obra de construcción, el equipo de protección debe incluir: arnés de cuerpo completo; eslinga con absorbedor de energía, que reduce el impacto sobre el cuerpo; mosquetones y conectores de seguridad; punto de anclaje, fijado a una estructura capaz de soportar la carga de una caída. En México, su uso está regulado por la NOM-009-STPS-2011.

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El especialista subrayó que el uso de equipos de protección personal, la supervisión permanente y la revisión de los andamios son medidas esenciales para reducir los accidentes laborales, aunque advirtió que persiste la omisión de estas prácticas en algunos frentes de trabajo.

Responsabilidad compartida

Entrevistado en relación con los dos accidentes ocurridos en las últimas semanas –en los que un trabajador perdió la vida y otro permanece grave–, el arquitecto señaló que la seguridad en las obras es una responsabilidad compartida entre constructores, patrones, supervisores, autoridades y los propios obreros.

Explicó que los andamios son estructuras seguras cuando cumplen con las especificaciones técnicas y reciben mantenimiento adecuado; sin embargo, advirtió que en muchas ocasiones se utilizan sin haber sido revisados o incluso con piezas faltantes.

“Se ha demostrado que los andamios funcionan y son seguros, pero también pueden presentar fallas si no se inspeccionan correctamente. En ocasiones pierden una cruceta o alguna pieza y aun así continúan utilizándolos”, indicó.

Alcocer Ávila lamentó que todavía exista resistencia entre algunos trabajadores para utilizar el equipo de protección personal, especialmente la línea de vida, indispensable cuando se realizan labores en altura.

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Señaló que también es frecuente observar obreros que trabajan sin casco de seguridad o incluso con calzado inadecuado, como sandalias, lo que incrementa considerablemente el riesgo de sufrir accidentes.

El rol de los supervisores

El dirigente consideró que los supervisores de obra deben exigir el cumplimiento de las normas de seguridad, aunque reconoció que resulta imposible vigilar de manera permanente cada movimiento de los trabajadores durante toda la jornada laboral.

Por ello, insistió en la necesidad de fortalecer la cultura de la prevención dentro del sector de la construcción y fomentar la conciencia entre los trabajadores para que adopten las medidas de protección como parte de su rutina diaria.

“La seguridad es responsabilidad de todos. No podemos justificar el incumplimiento por costumbres o formas de trabajo; cada quien debe asumir la parte que le corresponde”, enfatizó.

Si más alto, más cuidado

El presidente del Colegio de Arquitectos recordó que hace apenas una década la mayoría de las edificaciones en Mérida no superaban los dos o tres niveles, mientras que actualmente se desarrollan proyectos habitacionales y comerciales de 10 o más pisos, lo que incrementa los riesgos para quienes laboran en altura.

Ante este escenario, subrayó que la capacitación y la disciplina en materia de seguridad deben reforzarse en todos los niveles de la industria de la construcción.

Consideró que los trabajadores que se nieguen reiteradamente a cumplir con las medidas de protección deberían ser retirados de las obras, ya que ninguna indemnización económica puede compensar la pérdida de una vida humana.

“Se podrá cubrir el Seguro Social (de vida) o pagar los daños, pero quien realmente pierde es la familia, que muchas veces queda sin su principal sostén económico”, expresó.

Finalmente, hizo un llamado a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para fortalecer las inspecciones y aplicar sanciones a las empresas y responsables de obra que incumplan las normas de seguridad laboral, con el propósito de reducir el número de accidentes en el sector.