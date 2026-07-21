Yucatán suma 37 casos de gusano barrenador en humanos y se mantiene entre los estados más afectados

Yucatán permanece entre las entidades con mayor incidencia de miasis causada por el Gusano Barrenador del Ganado (GBG), al acumular 37 casos humanos confirmados en lo que va del 2026, de acuerdo con el más reciente reporte de Vigilancia Epidemiológica correspondiente a la semana 27 de la Secretaría de Salud federal.

Con esta cifra, el estado ocupa el tercer lugar nacional, sólo por debajo de Chiapas, que concentra 148 casos, y Campeche, con 95. En cuarto sitio aparece Quintana Roo, con 21 contagios, mientras que Tabasco registra 17 y Oaxaca, 14.

El informe también revela que durante la última semana de vigilancia Yucatán no confirmó nuevos casos, mientras que Campeche reportó dos y Chiapas uno. A nivel nacional se notificaron 19 nuevos contagios en los últimos siete días.

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La Península de Yucatán concentra una parte importante de la transmisión nacional. En conjunto, Campeche, Yucatán y Quintana Roo suman 153 casos, lo que representa 30.1 por ciento del total registrado en el país durante este año.

Los registros se cuadruplican en un año

El avance de la enfermedad ha sido acelerado. Mientras que durante todo el 2025 México notificó 117 casos, en apenas los primeros siete meses del 2026 la cifra ya alcanzó 508 pacientes, equivalente a un incremento superior al 330 por ciento.

La mayor carga de la enfermedad continúa concentrándose en el sur-sureste del país, donde predominan las condiciones de temperatura y humedad que favorecen el desarrollo de la mosca Cochliomyia hominivorax, responsable de depositar sus huevos en heridas abiertas de personas y animales.

El gusano barrenador afecta principalmente al ganado, pero puede infestar a humanos cuando la mosca deposita huevos en heridas abiertas; las larvas se alimentan de tejido vivo y pueden provocar lesiones graves si no reciben atención médica.

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Tres defunciones en el país

El reporte federal mantiene tres defunciones asociadas a la enfermedad durante 2026. Una de ellas corresponde a Yucatán, donde semanas atrás se confirmó el fallecimiento de una mujer de Mérida, considerado el primer deceso por esta causa en la entidad. Las otras dos defunciones se registraron en Campeche y en Chiapas.

Especialistas han advertido que los principales grupos de riesgo son adultos mayores, personas con enfermedades crónicas, pacientes con heridas sin atención o problemas de movilidad, así como habitantes de comunidades rurales con acceso limitado a servicios médicos.