Presentan avances de Aliados por la Vida, estrategia estatal para proteger la paz en Yucatán

Durante la conferencia encabezada por el gobernador Joaquín Díaz Mena, el secretario general de Gobierno de Yucatán, Omar Pérez Avilés, informó sobre los avances de los comités del programa Aliados por la Vida, estrategia estatal enfocada en fortalecer la prevención y atender las causas que generan problemáticas sociales.

El funcionario explicó que esta iniciativa forma parte del Plan Estatal de Desarrollo y se desarrolla de manera coordinada entre distintas dependencias gubernamentales con el objetivo de proteger la paz social mediante acciones preventivas.

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Señaló que el programa busca complementar las estrategias de seguridad pública con un enfoque centrado en la atención integral de las personas y las comunidades.

Pérez Avilés detalló que Aliados por la Vida impulsa acciones para fortalecer la salud mental, prevenir las adicciones, el suicidio, la violencia y otros factores que pueden afectar la tranquilidad de las familias yucatecas.

Para ello, participan especialistas de diversas áreas, además de instituciones como la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey), que colaboran en el diseño e implementación de las estrategias.

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El secretario informó que actualmente operan 63 comités en distintos puntos del estado, desde donde se articulan acciones dirigidas a las familias, los centros educativos y la comunidad en general.

Indicó que estos espacios permiten coordinar esfuerzos entre autoridades, especialistas y sociedad para construir entornos más seguros y fortalecer la prevención desde el ámbito comunitario.