Hospital de Ticul entra en su etapa final; ofrecerá quimioterapia y 15 especialidades médicas

Después de permanecer inconcluso por varios años y atravesar un proceso de rescate por parte del Gobierno Federal, el Hospital de Ticul se encuentra en la etapa final para entrar en funcionamiento con una cartera de servicios que transformará la atención médica en el Sur de Yucatán.

Entre las principales novedades destaca la incorporación, por primera vez en el sector público de esa región, de un área de quimioterapia, lo que evitará que pacientes con cáncer tengan que viajar a Mérida para recibir tratamiento.

El anuncio fue realizado por el director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo Aburto, durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, en la que presentó los avances de diversos proyectos hospitalarios del país. y confirmó que el nosocomio de Ticul está próximo a reabrir sus puertas.

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El funcionario explicó que el hospital no fue construido originalmente por el IMSS, sino que formó parte de una Asociación Público-Privada (APP) impulsada hace varios años por el Gobierno estatal. Ante el abandono de la obra, el Instituto asumió su rescate y actualmente concluye los trabajos en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

Robledo Aburto destacó que el nuevo hospital dispondrá de 94 camas (70 de hospitalización), 15 especialidades médicas, 5 quirófanos, 9 camas de urgencias, 6 equipos de hemodiálisis, 4 camas de terapia intensiva, un tomógrafo y 12 sillones para la aplicación de quimioterapia.

Subrayó que este último servicio es uno de los principales avances del proyecto, ya que nunca antes había estado disponible en un hospital público de Ticul, obligando a pacientes oncológicos del Sur del estado a desplazarse a Mérida para acceder a sus tratamientos.

El IMSS, aún sin fecha

Aunque el director del IMSS reiteró que la apertura está próxima, hasta ahora las autoridades federales no han precisado cuándo comenzará a operar el hospital. En el mismo sentido se ha pronunciado el gobernador Joaquín Díaz Mena, quien ha sostenido que el inmueble se encuentra en la recta final para entrar en servicio.

El pasado 7 de mayo, el Gobierno del Estado informó que las labores ejecutadas por la Defensa contemplan la construcción, reconstrucción, reparación y recuperación de áreas deterioradas en los tres niveles del edificio, con la expectativa de concluir los trabajos antes de finalizar el año.

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La reapertura pondrá fin a un proyecto que acumuló años de retrasos y diversos contratiempos administrativos. A principios de este año, el IMSS rescindió de manera anticipada el contrato de construcción con las empresas Epccor, en participación conjunta con Udra México, Constructora San José y Arquinteg, al considerar que la información presentada por el consorcio no ofrecía certeza sobre los tiempos de ejecución ni sobre el costo definitivo de la obra.

De acuerdo con la resolución emitida por el Instituto, las cifras y proyecciones entregadas por el contratista cambiaban constantemente, situación que impedía garantizar una fecha de conclusión para el hospital.

Hasta el momento, ni el IMSS ni el Gobierno de Yucatán han informado si habrá sanciones o procedimientos administrativos contra las empresas involucradas por el incumplimiento del contrato, uno de los pendientes que aún rodean a una obra cuya apertura ha sido anunciada en diversas ocasiones.