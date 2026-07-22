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Intentan incendiar una casa en la colonia Josefa Ortiz de Domínguez en Campeche; sospechosos huyen

Una mujer sorprendió a presuntos pandilleros cuando intentaban incendiar su vivienda en la colonia Josefa Ortiz de Domínguez. Los sospechosos escaparon antes de ser detenidos.

Por Redacción Por Esto!

22 de jul de 2026

1 min

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Agentes policiacos intervinieron en la zona tras el reporte del incidente.
Agentes policiacos intervinieron en la zona tras el reporte del incidente. / Dismar Herrera

Un grupo de presuntos pandilleros intentó incendiar una vivienda ubicada en la colonia Josefa Ortiz de Domínguez, pero al ser descubiertos por la propietaria emprendieron la huida antes de que arribaran las autoridades.

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Los hechos ocurrieron en la privada 4 por calle 5, donde la mujer sorprendió a los sospechosos cuando presuntamente intentaban prender fuego al inmueble. Al verse descubiertos, los sujetos escaparon rápidamente, logrando perderse pese al despliegue de elementos policiacos.

De acuerdo con versiones recabadas en el lugar, los presuntos responsables rentan un domicilio cercano y constantemente son vistos bajo los efectos de bebidas alcohólicas y sustancias ilícitas.

Vecinos señalaron que los individuos han sido denunciados en diversas ocasiones por distintos hechos delictivos; sin embargo, aseguraron que hasta el momento no han sido detenidos, por lo que manifestaron su preocupación ante el riesgo que representan para la zona.

JGH

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