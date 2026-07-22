Intentan incendiar una casa en la colonia Josefa Ortiz de Domínguez en Campeche; sospechosos huyen

Un grupo de presuntos pandilleros intentó incendiar una vivienda ubicada en la colonia Josefa Ortiz de Domínguez, pero al ser descubiertos por la propietaria emprendieron la huida antes de que arribaran las autoridades.

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Los hechos ocurrieron en la privada 4 por calle 5, donde la mujer sorprendió a los sospechosos cuando presuntamente intentaban prender fuego al inmueble. Al verse descubiertos, los sujetos escaparon rápidamente, logrando perderse pese al despliegue de elementos policiacos.

De acuerdo con versiones recabadas en el lugar, los presuntos responsables rentan un domicilio cercano y constantemente son vistos bajo los efectos de bebidas alcohólicas y sustancias ilícitas.

Vecinos señalaron que los individuos han sido denunciados en diversas ocasiones por distintos hechos delictivos; sin embargo, aseguraron que hasta el momento no han sido detenidos, por lo que manifestaron su preocupación ante el riesgo que representan para la zona.

JGH