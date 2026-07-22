Quintana Roo se posiciona entre los 15 estados con las peores vialidades, según INEGI

El grave deterioro de avenidas y calles interiores en las principales ciudades del estado posicionó a Quintana Roo dentro del top 15 nacional de entidades con las peores vialidades, de acuerdo con un estudio del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), una situación que ha generado molestias y afectaciones entre la ciudadanía.

Conductores particulares, comerciantes y prestadores del transporte público consideraron que, aunque se han registrado algunas mejoras en arterias principales, la mayoría de las vías de circulación permanece en malas condiciones.

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De acuerdo con el análisis del INEGI, las vialidades del país presentan un marcado deterioro y menos del 15 por ciento de la población está conforme con los servicios urbanos de su localidad.

El descontento generalizado por el estado de la infraestructura vial colocó a Quintana Roo entre las 15 entidades con mayor problemática en este rubro.

La Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG), elaborada por el INEGI, determinó que solo el 14.7 por ciento de la población mayor de 18 años considera que las calles y avenidas de las zonas urbanas están en buen estado.

Solo el 22.4% de los quintanarroenses aprobaron las condiciones de vías de circulación. / POR ESTO!

En el apartado de satisfacción con la infraestructura vial, Quintana Roo ocupó el lugar 13 con 22.4 por ciento, por debajo del promedio nacional de 23.7 por ciento, mientras que Guanajuato encabezó la lista con 30.8 por ciento.

El estudio también evaluó la percepción ciudadana sobre la reparación oportuna y de calidad de baches y coladeras. En ese indicador, Quintana Roo se ubicó en el lugar 14 con 10.2 por ciento, inferior a la media nacional de 10.9 por ciento. Guanajuato obtuvo el primer sitio con 21.4 por ciento de aprobación.

Automovilistas reportaron hoyancos y grietas en puntos de la ciudad / POR ESTO!

Ante este panorama, automovilistas de Cancún afirmaron que gran parte de las principales arterias presenta daños. Un trabajador de la Supermanzana 510 indicó que un tramo de la avenida Cancún, conocida como Las Torres, por el que transita diariamente, muestra un desgaste considerable, sobre todo por las grietas en la carpeta asfáltica.

El mayor deterioro se observa en el tramo comprendido entre las avenidas La Luna y Chac Mool, donde durante la temporada de lluvias aparecen numerosos baches.

Un motociclista comentó que la avenida Galaxias del Sol, que cruza varios conjuntos habitacionales, también presenta numerosos desperfectos entre la avenida Chac Mool y la Lak'in.

En la Unidad Morelos, una de las zonas más antiguas de la ciudad, también se observa un tramo severamente dañado de la avenida Chichén Itzá, entre las avenidas Comalcalco y Chac Mool.