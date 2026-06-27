En Yucatán, Semujeres pide identificar la violencia patrimonial que despoja a mujeres de casas, autos y documentos

Despojar a una mujer de su vivienda o de su automóvil, retener sus documentos personales o controlar sus ingresos constituyen formas de violencia patrimonial y económica que afectan su autonomía y, con frecuencia, permanecen invisibles dentro del entorno familiar.

Para visibilizar estas agresiones y evitar que se normalicen, la Secretaría de las Mujeres de Yucatán (Semujeres) reforzó su campaña permanente de sensibilización sobre estas modalidades de violencia, que suelen presentarse con otros tipos de abuso y mantienen a las víctimas en condiciones de dependencia.

En el marco del Día Naranja, que se conmemora el día 25 de cada mes para promover acciones de prevención y erradicación de la violencia contra mujeres y niñas, la dependencia recordó que reconocer estas conductas constituye el primer paso para romper el ciclo de violencia.

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De acuerdo con Semujeres, la violencia patrimonial comprende cualquier acto u omisión que afecte la supervivencia de una mujer mediante la sustracción, destrucción, ocultamiento o retención de bienes, documentos personales, valores o derechos económicos, con el propósito de mantener una relación de poder y dependencia.

Entre las conductas más frecuentes figuran romper objetos con valor sentimental o económico; disponer de bienes sin consentimiento; despojar a la víctima de una vivienda, vehículo o herencia; esconder herramientas de trabajo o estudio; así como ocultar o destruir documentos como actas de nacimiento, escrituras o identificaciones.

Dominio financiero

La dependencia también alertó sobre la violencia económica, que se presenta cuando se controla el ingreso de una mujer, se limita el acceso a su dinero, se le obliga a pedir autorización para gastos, se le presiona para adquirir créditos, se le impide acudir a su empleo mediante amenazas o incluso se le obliga a trabajar sin pago en un negocio familiar.

“La violencia económica rara vez hace ruido; suele esconderse detrás de frases como ‘yo administro el dinero’ o ‘firma aquí’”, advierte la campaña de Semujeres, que subraya que conocer los derechos patrimoniales y financieros es clave para la autonomía.

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Las cifras muestran la dimensión del problema. De acuerdo con la Endireh, el 70.1% de las mujeres de 15 años y más ha vivido al menos un incidente de violencia, incluida la psicológica, física, sexual, económica y patrimonial en distintos ámbitos.

Especialistas advierten que la violencia económica y patrimonial suele ser una de las menos identificadas y denunciadas, debido a que se ejerce en el entorno familiar.

Por ello, Semujeres exhortó a reconocer las señales de alerta, buscar apoyo y denunciar; existen canales de atención como el teléfono (999) 9285300, la Línea de las Mujeres opción 1 del 079, el 911, el 089 para denuncias anónimas y la asesoría de la Fiscalía General del Estado al (999) 2631779.