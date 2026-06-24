Mérida es cada vez más cara en 2026: inflación llega a 4.06%, arriba del promedio nacional

La inflación en Mérida llegó a 4.06% al cierre de mayo del 2026, encima de la media nacional de 3.94%, situación que sigue ejerciendo presión sobre el poder adquisitivo de las familias, informó el presidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) Grupo Yucatán, Isaías Marrufo.

Durante la presentación de los indicadores económicos estatales, elaborados con apoyo del Centro de Investigación Regional de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY), el directivo destacó que el alza de precios en la capital yucateca fue ligeramente superior al observado durante abril.

En materia laboral, señaló que el número de trabajadores afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Yucatán ascendió a 434 mil 577 al cierre del quinto mes de este año, una disminución de 593 empleos formales respecto a abril, cuando se contabilizaron 435 mil 170 trabajadores.

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A pesar de esta reducción, Marrufo destacó que los últimos seis meses la entidad ha mantenido una plantilla estable cercana a los 434 mil empleos formales, lo que refleja fortaleza en el mercado laboral.

Asimismo, indicó que la tasa de ocupación laboral llegó a 98.5% al corte de abril, equivalente a una tasa de desempleo de apenas 1.5%, nivel que se mantiene debajo del promedio nacional de 2.5%. “Tenemos menor tasa de desempleo que la media nacional, lo cual es positivo para el estado”, afirmó.

La pobreza no cede

No obstante, advirtió un ligero repunte en los indicadores de pobreza laboral. De acuerdo con los datos presentados, el 28% de la población yucateca carece de ingresos suficientes para adquirir la canasta básica, cifra superior al 25.6% registrado en diciembre de 2025.

El presidente del IMEF recordó que entre el 2017 y el 2020 este indicador se mantuvo alrededor del 40%, por lo que, pese al aumento reciente, la tendencia de largo plazo sigue mostrando avances. “Venimos de niveles cercanos al 40%, bajamos a 26% y ahora estamos en 28. Esperamos que vuelva a ubicarse debajo del 25%”, comentó.

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En contraste, la actividad comercial mostró señales positivas. Durante marzo del 2026, las ventas al mayoreo registraron un crecimiento anual de 10.3%, mientras que las ventas al menudeo avanzaron 3.7%, reflejo del dinamismo en el consumo interno y en la actividad económica del estado.

Mayor desaceleración

Sin embargo, el sector de la construcción continúa enfrentando un escenario adverso. Mientras a nivel nacional las empresas constructoras reportaron un crecimiento anual de 0.7% en marzo, en Yucatán la actividad registró una caída de 14.7%.

“El sector construcción en el estado tiene una desaceleración mayor a la media nacional, es una tendencia que observamos durante los últimos tres meses”, advirtió.

Los indicadores turísticos también reflejaron un comportamiento menos favorable. La ocupación hotelera en abril se ubicó en 52.7%, por debajo del 57.5% reportado durante el mismo mes del 2025. el flujo de visitantes nacionales y extranjeros fue de 176 mil 662 personas, una disminución de cinco mil 37 turistas en comparación con el mismo periodo del año anterior.