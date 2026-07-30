Yucatán aumenta 19% la recaudación de impuestos estatales durante el primer semestre de 2026

Yucatán elevó en más de 19 por ciento su recaudación de impuestos estatales durante el primer semestre del 2026 –en comparación con el mismo periodo del año anterior–, impulsada, según las autoridades, por nuevas herramientas digitales de control y seguimiento a contribuyentes.

El director general de la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán (AAFY), Mario Can Marín, informó que de enero a junio de este año se consolidó un sistema de tableros de control que permite monitorear en tiempo real el comportamiento de los impuestos estatales, identificar a los contribuyentes que han cumplido con sus obligaciones y mejorar la eficiencia en la recaudación.

Explicó que estas plataformas han permitido ampliar la base de sujetos fiscales (personas físicas 7y morales), atendiendo una demanda recurrente del sector empresarial para que la carga tributaria no se incline únicamente sobre los contribuyentes cautivos.

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“Con respecto al mismo periodo del año anterior ganamos arriba del 19 por ciento. Esto ha sido gracias a estas medidas tecnológicas y herramientas que hemos instalado. Nos ha permitido llegar a más bases de contribuyentes y que no sean los mismos que siempre son los cautivos”, señaló el funcionario.

Plataforma consolidada

Respecto al programa de reemplacamiento vehicular, Can Marín aseguró que concluyó con éxito el pasado 30 de junio y destacó que el proceso dejó como resultado una plataforma digital que ahora, ya consolidada, facilita la realización de diversos trámites vehiculares desde casa, incluida la programación de citas, en beneficio de las ciudadanía.

Precisó que actualmente los módulos continúan operando para atender de manera presencial únicamente a las personas que solicitaron trámites de cambio de propietario. Indicó que hasta el momento se han registrado alrededor de 40 mil citas para este procedimiento, las cuales se atienden de forma gradual.

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Asimismo, estimó que todavía existe un universo de entre 50 mil y 60 mil propietarios de vehículos que no han iniciado el trámite correspondiente, aunque aclaró que la cifra podría variar debido a unidades siniestradas, que ya fueron dadas de baja o trasladadas a otras entidades.

Ante este panorama, el funcionario hizo un llamado a los ciudadanos propietarios de vehículos que aún no realizan el trámite, para que programen su cita a la brevedad, ya que la Secretaría de Administración y Finanzas mantiene notificaciones para exhortarlos a regularizar su situación y evitar futuras multas o inconvenientes administrativos.