Ejidatarios bloquean granja de Kekén en Tekantó por presuntos adeudos y conflicto ambiental

Se reavivó el conflicto entre ejidatarios y representantes de una granja porcícola de Kekén, luego de que ambas partes realizaran bloqueos en los accesos para impedir el paso de vehículos hacia las instalaciones en Tixkochoh, Tekantó.

De acuerdo con los habitantes, desde el pasado fin de semana los ejidatarios acordaron cerrar el acceso a la granja, debido a un conflicto originado por presuntos adeudos relacionados con el derecho de uso de terrenos ejidales. La inconformidad, señalaron, también se ha extendido por presuntas afectaciones ambientales.

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Argimiro Kantún Ku, campesino, aseguró que únicamente buscan que se resuelva el conflicto y que la empresa cubra los pagos que “están pendientes desde hace más de 20 años por el uso de derechos de vía en terrenos ejidales”.

Además, los manifestantes afirmaron que en la comunidad existe preocupación por los malos olores provenientes de los desechos de la granja y por un posible impacto en los pozos artesanales, de donde las familias obtienen agua y que también son utilizados para el riego de cultivos y la actividad apícola.

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Los inconformes sostienen que representantes de la empresa les han prometido en diversas ocasiones atender el problema, pero hasta el momento no se ha concretado una solución. Advirtieron que, de mantenerse el conflicto, podrían tomar medidas más drásticas.

Por su parte, personal y trabajadores de la empresa realizaron un bloqueo simultáneo en el lugar, para que no ingresen los ejidatarios.

Al sitio también acudieron agentes de la Policía Municipal, quienes tomaron conocimiento de los hechos y y permanecieron vigilantes para evitar que la situación escalara. Hasta el cierre de esta edición los bloqueos permanecían.