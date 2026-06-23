¡Sin prórrogas! Reemplacamiento 2026 en Yucatán vence el 30 de junio y habrá multas de hasta 2 mil pesos

A contrarreloj, miles de propietarios de vehículos en Yucatán tienen hasta el 30 de junio para cumplir con el reemplacamiento 2026, un plazo que el gobierno estatal ha advertido como definitivo e improrrogable.

También han advertido que a partir del 1 de julio, quienes circulen sin las nuevas placas se exponen a multas de hasta dos mil pesos y a posibles restricciones para transitar.

La Agencia de Administración Fiscal de Yucatán (AAFY) reiteró el llamado a los automovilistas para que concluyan el trámite y eviten multas, recargos y contratiempos que podrían afectar su economía familiar.

El procedimiento puede iniciarse de manera digital a través del portal oficial de reemplacamiento de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), donde los contribuyentes tienen la posibilidad de cargar y validar previamente la documentación requerida, reduciendo tiempos de espera y agilizando la atención en los módulos habilitados para la entrega de placas.

Noticia Destacada ¿Habrá otra prórroga para el reemplacamiento 2026 en Yucatán?

Uno de los puntos que ha generado mayor interés entre los propietarios de vehículos es la certeza de que quienes agenden su cita antes de que concluya junio quedarán protegidos de multas y recargos, aun cuando la fecha asignada para concluir el proceso o recoger las nuevas placas sea posterior al vencimiento oficial.

Esta disposición busca evitar afectaciones a los ciudadanos ante la alta demanda registrada durante las últimas semanas del programa, periodo en el que miles de personas han buscado regularizar la situación y documentación de sus unidades.

Los exentos de pago

El canje de placas es gratuito para vehículos con matrículas expedidas entre el 1 de enero y el 31 de mayo de 2025, beneficio que forma parte de los esquemas implementados para facilitar el cumplimiento de esta obligación administrativa.

Las autoridades fiscales también hicieron énfasis en la importancia de portar el comprobante de la cita, ya sea en formato impreso o digital, durante el traslado al módulo correspondiente, ya que este documento acredita que el propietario inició el procedimiento dentro del plazo establecido.

Noticia Destacada Último mes para el reemplacamiento en Yucatán: Módulos abiertos en junio

El programa de reemplacamiento forma parte de las estrategias estatales para mantener actualizado el padrón vehicular, fortalecer la identificación de las unidades que circulan en la entidad y mejorar los mecanismos de control y seguridad vial.

El parque vehicular en Yucatán supera el millón de unidades, de acuerdo con los cortes más recientes del Inegi y el padrón estatal de vehículos en circulación.

Sin embargo, conforme se acerca la fecha límite, el principal llamado es a evitar dejar el trámite para el último momento. La experiencia de procesos anteriores ha demostrado que los días finales suelen registrar una elevada afluencia de contribuyentes, lo que incrementa los tiempos de atención y dificulta la obtención de citas disponibles.