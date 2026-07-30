Hombre atacado a balazos en la Supermanzana 67 de Cancún fallece en el hospital

Un hombre que fue atacado a balazos la mañana de ayer, a un costado del mercado “El Chetumalito”, en la Supermanzana 67, murió horas después mientras recibía atención en el Hospital General “Dr. Jesús Kumate Rodríguez”, informaron autoridades ministeriales.

La víctima fue identificada por un familiar como Jorge Alberto N., de 26 años, quien se dedicaba a la recolección de chatarra. De acuerdo con los datos obtenidos por las autoridades, el joven no tenía un domicilio fijo y vivía en situación de calle en distintos puntos de la ciudad.

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La agresión ocurrió por la mañana, cuando vecinos del sector reportaron múltiples detonaciones de arma de fuego al número de emergencias 911. Elementos de diversas corporaciones policiacas acudieron al lugar y localizaron al hombre gravemente herido, por lo que paramédicos le brindaron los primeros auxilios antes de trasladarlo de urgencia al hospital.

A pesar de los esfuerzos del personal médico, el estado de la víctima se deterioró debido a la gravedad de las lesiones y, horas más tarde, se confirmó su fallecimiento.

Durante el procesamiento de la escena, peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) aseguraron tres casquillos percutidos y recabaron diversos indicios, los cuales fueron integrados a la carpeta de investigación. Asimismo, confirmaron que Jorge Alberto presentaba heridas por proyectil de arma de fuego en el mentón, clavícula, tórax, abdomen y una mano.

Como parte de las investigaciones, agentes ministeriales entrevistaron a familiares del fallecido para establecer posibles líneas de indagación. Su hermano declaró que Jorge Alberto acostumbraba consumir bebidas alcohólicas, aunque aseguró que no utilizaba sustancias ilícitas. También comentó que, al ingerir alcohol, su comportamiento se tornaba agresivo y que la última vez que tuvo contacto con él fue la semana pasada, cuando lo vio acompañado de una mujer con quien presuntamente vendía dulces.

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De manera extraoficial, trascendió que el inmueble ubicado junto al sitio donde ocurrió el ataque ha sido relacionado anteriormente con hechos delictivos. Incluso, esa vivienda fue cateada en ocasiones previas por la Unidad Especializada en Combate al Narcomenudeo, además de que en ese mismo punto se han registrado otros atentados armados.

Hasta el cierre de esta edición no se reportaron personas detenidas por este homicidio. La Fiscalía General del Estado mantiene el análisis de los indicios recabados para esclarecer el móvil del crimen e identificar a los responsables.