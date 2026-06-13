Alcoholismo en Campeche: 131 casos registrados en 2026

Tomar bebidas alcohólicas sin control no solo daña la salud de la persona en cuestión, también propicia afectaciones económicas y sociales, desde el seno familiar, con los amigos e incluso en el trabajo.

Los integrantes del Distrito 1 de Alcohólicos Anónimos (AA) recordaron que en el Estado existen 11 Distritos de autoayuda, de los cuales tres están ubicados en San Francisco de Campeche, entre los que existen 31 grupos, a los que acuden de 300 a 500 personas en búsqueda de la sobriedad.

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De acuerdo con datos de Vigilancia Epidemiológica, en Campeche se han registrado 131 reportes de afectaciones a la salud por abuso en consumo de bebidas etílicas en 2026, divididos en 100 hombres y 31 mujeres.

Prevención

En el marco de los festejos por los 91 años de la creación de los AA, los integrantes del Distrito 1 llamaron a los campechanos a estar atentos de los jóvenes, al ser un grupo vulnerable que pueda verse afectado por temas de alcoholismo.

Recordaron que no se trata de criminalizar el consumo de las bebidas etílicas, sino una urgencia de tener prudencia y acudir a los grupos o informarse de lo que significa la enfermedad del alcoholismo, la cara contraria a la “diversión”.