Avanza lento dragado del Puerto de Ciudad del Carmen

A poco más de siete meses de haber iniciado el dragado del canal de navegación del Puerto de Ciudad del Carmen, los trabajos avanzan con lentitud, pues apenas registran 20 por ciento de avance. La obra tiene como objetivo alcanzar cinco metros de profundidad en el acceso principal y permitir el ingreso de embarcaciones de mayor calado para reactivar la actividad y economía portuaria de la Isla.

El director de la Administración Portuaria Integral de Campeche (Apicam), Agapito Ceballos Fuentes, recordó que los trabajos son ejecutados por la Secretaría de Marina (Semar), como parte del convenio de colaboración firmado con el Gobierno del Estado y la Apicam, para mejorar las condiciones de navegación del puerto carmelita.

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Uno de los principales obstáculos se encuentra en la dársena 1A, que presenta problemas derivados de una mala construcción realizada por la entonces Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), situación que ha provocado que el área se azolve y dificulte su operación.

Ante ello, se elaboró un proyecto ejecutivo para ampliar las escolleras y construir un espigón que permita contener el azolvamiento y evitar que la dársena continúe perdiendo profundidad. Como parte del convenio con la Semar, actualmente se contempla el dragado de esta zona para ponerla nuevamente en funcionamiento.

Ceballos Fuentes señaló que existe interés de empresas por instalarse y operar en el puerto, particularmente vinculadas con la actividad petrolera, ante la reactivación de trabajos de exploración y producción en el Golfo de México.

Recordó que recientemente arribaron cinco plataformas de operación a la región, aunque posteriormente salieron, movimiento que consideró positivo ante los esfuerzos de Petróleos Mexicanos (PEMEX) por incrementar la producción de crudo.

En el caso del canal de acceso, el avance es del 20 por ciento. Para el dragado de la dársena 1A, sin embargo, todavía no han comenzado los trabajos debido a que se requiere construir una tarquina para almacenar el material extraído y adquirir tuberías necesarias para conectar las dragas.

El funcionario explicó que la Semar aporta las dragas, cuyo uso representa la mayor inversión; el Gobierno del Estado proporciona el combustible, mientras que la Apicam aporta insumos para mantenimiento preventivo y reparaciones.

La expectativa es que, una vez liberado el Programa Operativo Anual y aplicados los recursos, el dragado de la dársena 1A pueda comenzar a principios de septiembre, mientras el canal de navegación continúa avanzando hacia la profundidad proyectada de cinco metros en la zona.