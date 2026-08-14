Incay construirá dos nuevos retornos en el Periférico de Mérida; cerrarán uno de los más riesgosos

El Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán (Incay) contempla construir dos nuevos retornos en el Anillo Periférico de Mérida, a la altura de los kilómetros 2 y 4, como parte de las medidas para mejorar la circulación y reducir riesgos en la zona de acceso a la comisaría de Ticimul.

El director del organismo, Juan Manuel Cardos Pereira, informó que la decisión se tomó luego de la manifestación que vecinos de Ticimul realizaron el pasado miércoles por la noche, con quienes acudió a dialogar para explicarles las alternativas previstas.

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Detalló que uno de los nuevos retornos se ubicará en el kilómetro 2, para quienes circulen de Oriente a Poniente, poco después de cruzar el puente de Mérida a Campeche. El segundo estará en el kilómetro 4, en el sentido de Poniente a Oriente, antes de la calle 86.

Con estas obras se pretende sustituir el retorno ubicado actualmente en el kilómetro 3, el cual será clausurado debido a que representa un punto de riesgo, pues obliga a los conductores a detenerse durante periodos prolongados en una vía de alta circulación.

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Mientras concluyen los trabajos, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) mantendrán vigilancia y control del tránsito en el sector. También se supervisará el cruce de peatones para procurar que se realice de manera perpendicular a la vialidad, como medida preventiva.