Dan prisión preventiva a mujer acusada por la muerte de su bebé de cuatro meses en Chicxulub Puerto

Después de cumplirse una orden de aprehensión a cargo de personal de la Fiscalía General del Estado y agentes de la Policía Estatal de Investigación (PEI), adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), fue presentada Karina Guadalupe C.D. ante la Juez Tercera de Control en Progreso, para formularle cargos por el delito de homicidio en razón del parentesco, tras la muerte de su hijo en Chicxulub Puerto.

Durante la audiencia inicial los fiscales de litigación imputaron el delito y argumentaron los datos de prueba reunidos durante la indagatoria para solicitar la vinculación a proceso de la acusada.

Noticia Destacada Hallan sin vida a estadounidense de 73 años dentro de una casa en Mérida

Sin embargo, se acogió a la duplicidad del plazo constitucional para resolver su situación legal, por lo que la Juez de Control otorgó un receso y citó a las partes para reanudar la audiencia el próximo 18 de agosto.

De acuerdo con la información reunida en la carpeta de investigación, la cual fue judicializada bajo la causa penal 54/2026, los hechos ocurrieron el pasado 10 de agosto en un predio de la localidad de Chicxulub Puerto.

Noticia Destacada Detienen a una pareja por el presunto robo de 2 mil 400 pesos en ropa en una tienda Coppel de Umán

La acusada vive junto con sus hijos, incluido el menor de tres meses, quien no paraba de llorar, lo que provocó que la encausada le gritara para callarlo y presuntamente lo golpeó, causándole lesiones que a la postre le provocaron la muerte por un traumatismo craneoencefálico, tal como dictaminó un perito del Servicio Médico Forense de la FGE.

Antes de finalizar la audiencia inicial, esta representación social solicitó la imposición de la prisión preventiva oficiosa como medida cautelar, la cual fue concedida por la Jueza de Control por todo el tiempo que dure el proceso judicial que se sigue en su contra.