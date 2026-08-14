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Desaparece joven de 19 años en Palizada; su familia perdió contacto con ella desde el 6 de agosto

Una joven de 19 años es buscada en Palizada, Campeche, luego de que su familia perdiera contacto con ella desde el pasado 6 de agosto en el ejido El Zapote.

Jesús García

Por Jesús García

14 de ago de 2026

1 min

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Buscan a una joven de 19 años desaparecida en Palizada, Campeche.
Buscan a una joven de 19 años desaparecida en Palizada, Campeche. / Especial

Una joven de 19 años es buscada por sus familiares y autoridades en Campeche, luego de que desde hace varios días se perdiera todo contacto con ella cuando se encontraba en el municipio de Palizada.

Dos jóvenes de aproximadamente 25 años resultaron gravemente lesionados en Ciudad del Carmen.

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Se trata de Sayra Karina Pérez Correa, cuya localización es solicitada por la Fiscalía General del Estado de Campeche, que difundió su fotografía y datos con el objetivo de obtener información que permita dar con su paradero.

De acuerdo con la información proporcionada por la autoridad, la última comunicación que tuvo su familia con la joven ocurrió alrededor de las 08:30 horas del 6 de agosto de 2026, cuando se encontraba en el ejido El Zapote, Palizada. Desde ese momento, sus familiares no volvieron a saber de ella.

Como parte de su media filiación, se informó que Sayra Karina es de complexión delgada, mide aproximadamente 1.55 metros, tiene tez morena clara, cabello largo, ojos cafés oscuros y labios gruesos. Como seña particular, cuenta con un lunar debajo del ojo derecho.

Ante los días transcurridos sin conocer su ubicación, se solicitó la colaboración de la ciudadanía para aportar cualquier dato que pueda ayudar a localizarla. La FGECAM mantiene disponible el número 981 81 1 94 00 para recibir información relacionada con el caso.

JGH

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