Sequía golpea a Hopelchén: se pierden 800 hectáreas de maíz y soya; daños alcanzarían 7.6 mdp

El campo chenero está pasando severa crisis, pues prácticamente ya están siniestradas unas 500 hectáreas de soya y otras 300 hectáreas de maíz en el ejido de Ich Ek, por falta de lluvias del temporal, y las pérdidas han sido millonarias, porque se habrían invertido unos 7.6 millones de pesos en siembras de ambos cultivos, señaló el ex comisario ejidal Lázaro Pech Tzec.

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En entrevista, el ex líder del núcleo ejidal de esa comunidad mencionó que la situación para los productores es de mucha preocupación porque muchos de ellos, tanto los soyeros como los maiceros, contrajeron créditos en casas financieras agrícolas para poder sembrar y recibieron paquetes tecnológicos que incluyen semillas, fertilizantes y plaguicidas, entre otros.

Dijo que en el ejido Ich Ek y en la superficie sembrada de soya y maíz no ha llovido fuerte desde hace más de un mes, e indicó que la soya se sembró hace mes y medio, es decir, en el mes de junio, y de tener buena lluvia las plantas presentarían buen panorama y estarían alimentando a las vainas que colgaron, pero actualmente, por falta de lluvias, solo tienen unos 20 centímetros de altura y sin nada de fruto.

Y en cuanto al maíz, el panorama es similar y se necesita como máximo 50 días para espigar, y el maíz sembrado en el mes de julio prácticamente ya está perdido y su altura actual es de unos 25 centímetros, porque las plantas con buena lluvia ya debieron rebasar más del metro de altura y ya deberían tener colgando los elotitos, mazorcas, y con las lluvias solo se requieren para el crecimiento de la mazorca, porque los granos están completos.

Si llueve en los siguientes días, en el caso de las plantas de maíz pueden crecer unos 30 o 40 centímetros más, pero no es suficiente porque el metabolismo de la planta ya dio todo lo que tenía que dar, porque bien o mal la planta ya está estresada y se acabó su etapa reproductiva, añadió.

Pech Tzec externó que, en términos generales, ya esos cultivos se perdieron por falta de lluvias, y en el de la soya podría dar un poquito o lo mínimo, que serían hasta 100 kilos o menos, pero sin calidad, y en el caso del maíz, en poco tiempo estaría espigando, pero con mazorcas muy pequeñas y sin granos, porque la planta no llegó ni al medio metro de altura y en poco tiempo estaría espigando.

Mencionó que una mínima parte de la superficie de esos cultivos de soya y de maíz está asegurada, y al siniestrarse las primeras siembras, el productor no puede mover las tierras de nuevo para una resiembra, porque las aseguradoras tienen que visitar los cultivos y levantar sus dictámenes, y mientras no lo hagan, el productor tampoco puede hacer una segunda siembra.

Indicó que el costo promedio de inversión por hectárea de maíz les costó unos 12,000 pesos, desde el rastreo, semillas, fertilizantes y plaguicidas, entre otros, y propiamente la siembra de maíz.

En cuanto a la siembra de soya, mencionó que sabe que los productores de la oleaginosa habrían gastado en promedio unos 8,000 pesos por hectárea.

Dijo que él sembró 20 hectáreas de maíz, que representa un tercio de toda la superficie para ello, y está dudando si siembra la superficie restante, pues no hay lluvias, se nubla, pero no caen las precipitaciones.

JGH