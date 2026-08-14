Mérida antes de los españoles: este era el nombre de la antigua ciudad maya

Antes de ser la capital de Yucatán, Mérida fue territorio de una importante civilización que dejó una profunda huella en la península.

El lugar donde hoy se encuentra la ciudad ya contaba con un asentamiento maya de relevancia mucho antes de la llegada de los españoles.

La historia de la actual capital yucateca, por ello, no comienza con su fundación colonial en el siglo XVI, sino que tiene raíces mucho más antiguas.

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Parte de ese pasado todavía puede rastrearse en el Centro Histórico y en las referencias históricas sobre la antigua ciudad maya.

¿Cuál era el nombre maya de Mérida?

El antiguo asentamiento maya era conocido como Tho', también escrito en algunas fuentes como T'Hó o Tihó. Se trataba de un importante centro urbano que existía antes de la llegada de los españoles.

El nombre está relacionado tradicionalmente con la expresión “cinco cerros”, en referencia a las estructuras que destacaban en el antiguo asentamiento.

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¿Qué pasó con Tho'?

El 6 de enero de 1542, Francisco de Montejo “El Mozo” fundó Mérida sobre los vestigios de la antigua ciudad maya. El nombre fue elegido por los españoles debido a la semejanza que encontraron entre las construcciones prehispánicas y las ruinas romanas de Mérida, España.

Con el establecimiento de la ciudad colonial, algunas estructuras mayas fueron desmontadas y sus piedras reutilizadas en nuevas construcciones. Así, el antiguo asentamiento quedó integrado a la historia de la Mérida actual.