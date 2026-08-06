Joaquín Díaz Mena pide a su gabinete no distraerse con las elecciones de 2027 y enfocarse en resultados de sus cargos

El gobernador Joaquín Díaz Mena llamó a los integrantes de su gabinete a mantenerse concentrados en el trabajo de gobierno y no distraerse con aspiraciones políticas rumbo a las elecciones de 2027, al tiempo que adelantó que en aproximadamente dos semanas su administración definirá la fecha para enviar al Congreso del Estado la solicitud de un empréstito por mil 500 millones de pesos, destinado a financiar obras del Plan Bienestar Metropolitano.

Durante su conferencia matutina, el Mandatario sostuvo que los servidores públicos deben privilegiar los resultados sobre las campañas anticipadas y advirtió que quien decida participar en el proceso interno de su movimiento tendrá que separarse del cargo desde el momento en que formalice su inscripción.

“Siempre he sostenido que los buenos resultados hacen más fácil que alguien pueda convertirse en candidato en el futuro que estar en campaña. Si se dan resultados en el trabajo que se les encargó, la gente opinará a favor de que puedan representar en una campaña futura”, expresó.

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Asimismo, dejó en claro que ningún integrante de su gabinete podrá combinar funciones de gobierno con actividades político-electorales. Aunque señaló que hasta ahora ninguno le ha manifestado su intención de competir por un cargo de elección popular, reconoció que las aspiraciones son legítimas, siempre y cuando no interfieran con las responsabilidades públicas.

Díaz Mena agregó que uno de los objetivos de su administración es construir una mayoría calificada en el Congreso local para impulsar las iniciativas del denominado Renacimiento Maya y concretar los proyectos estratégicos previstos para el estado.

El empréstito pendiente

En otro tema, informó que las dependencias estatales concluyen la integración del expediente técnico que acompañará la solicitud del empréstito por mil 500 millones de pesos, la cual será enviada al Poder Legislativo una vez concluido el proceso de revisión.

Precisó que el próximo 12 de agosto se realizará una sesión encabezada por la Secretaría de Planeación para afinar el documento, el cual incluirá los proyectos de infraestructura y la justificación técnica de la inversión.

“No tenemos una fecha exacta para enviarlo al Congreso, pero en unas dos semanas estaremos en condiciones de informar en qué términos quedará la propuesta”, indicó.

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El Gobernador explicó que la mayor parte de los recursos se destinará a fortalecer la infraestructura de agua potable en el Poniente de Mérida, especialmente en la zona donde se desarrollará Ciudad Renacimiento, que contempla la construcción de más de 15 mil viviendas, por lo que también será necesario ampliar vialidades y reforzar la seguridad mediante cámaras de videovigilancia y patrullas.

Añadió que la propuesta incorporará los resultados de la consulta ciudadana realizada para integrar el Plan Bienestar Metropolitano, en la que participaron más de 34 mil personas mediante mesas de trabajo, encuestas domiciliarias, consultas en línea y un foro regional.

Con ese respaldo, dijo, el Gobierno del Estado presentará al Congreso un expediente con el sustento técnico, financiero y social para solicitar la autorización del financiamiento.