Tensión en el Sur de Mérida: desalojo de un terreno invadido termina con bloqueo del Periférico

Un operativo de las fuerzas de seguridad se llevó a cabo durante la madrugada de este jueves para desalojar a un grupo de personas que presuntamente había invadido un amplio terreno, ubicado en el Sur de Mérida.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, la ocupación irregular del predio habría iniciado hace varias semanas. Durante ese tiempo, los ocupantes levantaron estructuras improvisadas con madera, palos y otros materiales, con la aparente intención de establecer viviendas en el terreno.

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Tras el operativo, las personas desalojadas se trasladaron al puente ubicado en la avenida 86 Dzununcán con Anillo Periférico, donde realizaron una protesta para exigir una solución a su situación.

Como parte de la manifestación, los inconformes bloquearon la circulación vehicular en la zona y prendieron fuego a varios palos de madera, lo que ocasionó afectaciones al tránsito y la movilización de elementos de seguridad para resguardar el área.

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Hasta el momento, las autoridades no han informado de manera oficial si hubo personas detenidas o lesionadas durante el desalojo y la posterior protesta, mientras que la circulación en la zona permaneció afectada debido al bloqueo realizado por los manifestantes.