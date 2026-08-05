Adiós al viejo rostro del Lucas de Gálvez: así luce la nueva transformación del mercado más famoso de Mérida

El Ayuntamiento de Mérida entregó los trabajos de remodelación del Mercado Lucas de Gálvez y la habilitación de un nuevo espacio de coworking, como parte de una estrategia para fortalecer la actividad comercial, mejorar la movilidad y recuperar uno de los sitios más representativos del Centro Histórico.

Durante el acto, la presidenta municipal Cecilia Patrón Laviada destacó que la intervención busca preservar la identidad de la ciudad, impulsar el comercio formal y ofrecer mejores condiciones para comerciantes, clientes y turistas que diariamente acuden al principal centro de abastos de la capital yucateca.

“Renovar el Mercado Lucas de Gálvez significa cuidar nuestra identidad y apoyar a quienes todos los días hacen crecer la economía de Mérida”, indicó.

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La alcaldesa señaló que el proyecto contempló una intervención integral enfocada en la imagen urbana, la accesibilidad y la infraestructura del mercado, con el objetivo de transformar el entorno en un espacio más ordenado, seguro y funcional para toda la comunidad.

Como parte de las acciones realizadas, se recuperaron banquetas que permanecían ocupadas por comercio informal en la calle 56A, conocida como La Pepita, mediante el retiro de 45 puestos. Además, se construyeron más de 200 metros cuadrados de áreas peatonales para facilitar el tránsito de personas.

Mejores espacios

La remodelación también incluyó la instalación de un letrero monumental de Mérida, nuevo mobiliario urbano y un tótem informativo, creando espacios destinados al descanso y la convivencia de quienes visitan el mercado.

También se colocaron 26 maceteros con especies nativas y siete velarías para generar mayor sombra en el acceso a la segunda planta, conocida como La Placita.

En la zona de mariscos se restauró y pintó la fachada del edificio, donde el artista yucateco Rodrigo Leal Loyal, junto con su equipo, locatarios y autoridades, realizó dos murales que representan las tradiciones y la vida cotidiana de Mérida.

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Uno de los nuevos atractivos es el espacio de coworking instalado en La Placita, equipado con Internet de alta velocidad, mobiliario ergonómico, conexiones eléctricas, ventiladores y un área climatizada, pensado para estudiantes, emprendedores y profesionistas que requieran un lugar para trabajar o estudiar.

Como parte del proyecto se inauguró la exposición fotográfica El mercado Lucas de Gálvez y sus alrededores, integrada con imágenes históricas proporcionadas por la Fototeca Pedro Guerra de la Universidad Autónoma de Yucatán, que muestran la evolución del inmueble desde la década de 1930.

Con 138 años de historia, el Mercado Lucas de Gálvez inicia una nueva etapa con instalaciones renovadas y una mejor organización.

La intervención contó con el respaldo de la iniciativa privada, mediante la participación de Novo Nordisk y Gehl en el diseño urbano, además del aval de Unicef, que reconoció el enfoque del proyecto en favor de la salud, la movilidad, la limpieza y el bienestar de la población.