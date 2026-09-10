Reapertura de frontera para ganado mexicano abre oportunidad comercial para productores de Yucatán

La reapertura de la frontera norte para la exportación de ganado mexicano hacia Estados Unidos representa una oportunidad para los productores de Yucatán, quienes buscarán aprovechar el acceso nuevamente a ese mercado, señaló Jorge Carlos Berlín Montero, delegado de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader).

El funcionario indicó que la posibilidad de colocar ganado en Estados Unidos genera mayor confianza entre los productores, al contar nuevamente con una alternativa comercial para su actividad.

Consideró que los ganaderos yucatecos harán lo necesario para aprovechar las condiciones que se abren con la reactivación de las exportaciones.

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Trabajo en conjunto

Berlín Montero explicó que, paralelamente, las autoridades mantienen coordinación con los productores para contener el Gusano Barrenador del Ganado (GBG), con el objetivo de conservar los hatos libres de la plaga y actuar oportunamente en los casos donde se detecte su presencia.

Entrevistado después de asistir a la entrega de apoyos a socios de la Unión Ganadera Regional de Yucatán (UGRY), recordó que el 24 de julio del 2026 la presidenta Claudia Sheinbaum informó sobre la reanudación de las exportaciones de ganado mexicano hacia Estados Unidos.

A partir de ese anuncio, dijo, cambió el ánimo entre los productores yucatecos, quienes nuevamente ven posibilidades de acceder al mercado estadounidense. Sin embargo, aclaró que el proceso será gradual y que los primeros en avanzar serán criadores de Agua Prieta, Sonora, quienes abrirán camino para las operaciones de exportación.

El delegado señaló que mantiene reuniones con los ganaderos de Yucatán para conocer los trabajos que realizan junto con las autoridades en materia sanitaria.

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Reconoció que contener el gusano barrenador no es una tarea sencilla y requiere mantener las acciones de vigilancia y control.

En ese sentido, explicó que los productores esperan los primeros envíos de moscas estériles desde la planta destinada a su producción, una herramienta que será utilizada para reforzar el combate contra el GBG. Aunque la plaga ya está presente, sostuvo que su erradicación requerirá tiempo y un esfuerzo constante.

Berlín Montero destacó que la cooperación entre México y Estados Unidos continúa generando resultados y aseguró que se buscará brindar el respaldo necesario a los productores interesados en exportar.

La prioridad, apuntó, será avanzar en el control sanitario para que el ganado mexicano pueda cumplir con las condiciones requeridas por el mercado estadounidense.