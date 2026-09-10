Lanchas abandonadas en Progreso acumulan agua y basura; temen proliferación de moscos

Las lanchas pesqueras abandonadas en las playas del municipio de Progreso y sus comisarías se han convertido en puntos de acumulación de agua y basura, favoreciendo la proliferación de moscos durante la actual temporada de lluvias, situación que preocupa a ribereños y veladores de casas, quienes solicitaron a las autoridades realizar una revisión de las embarcaciones para retirar aquellas que se encuentren en desuso.

A lo largo de las playas del puerto y de comunidades como Chelem, Chuburná y Chicxulub, es posible observar embarcaciones que permanecen durante largos periodos en la arena. Mientras algunas son colocadas temporalmente para protegerlas de los efectos del mar durante los temporales, otras permanecen prácticamente abandonadas y terminan acumulando agua de lluvia, desperdicios y otros materiales en su interior.

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Veladores de casas de playa como Miguel Interián y pescadores como José Chávez y Miguel Chel, señalaron que hace falta una mayor regulación y vigilancia sobre este tipo de embarcaciones, principalmente aquellas que permanecen por mucho tiempo sin recibir atención de sus propietarios.

Explicaron que una lancha que permanece sobre la arena debe ser volteada o mantenerse de manera que no pueda acumular agua, además de retirar periódicamente la basura y otros residuos que haya en su interior. Sin embargo, indicaron que las embarcaciones abandonadas no reciben estos cuidados y terminan convirtiéndose en espacios propicios para la reproducción de moscos.

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Por ello, consideraron necesario que las autoridades realicen recorridos de inspección para identificar las lanchas que llevan meses o años abandonadas y determinar las acciones correspondientes para su retiro.