Hallan cuerpo de un hombre dentro de la cajuela de un vehículo en la colonia San Antonio de Cancún

El hallazgo del cuerpo de un hombre dentro de la cajuela de un vehículo movilizó durante la madrugada de este viernes a elementos de la Policía Municipal y autoridades ministeriales, en las inmediaciones de la colonia San Antonio, a un costado de Tres Reyes.

De acuerdo con información obtenida, alrededor de la 1:50 de la madrugada, agentes que realizaban recorridos de prevención detectaron un Volkswagen Pointer negro, con placas UTR-711-D, en cuyo interior se alcanzaba a observar una lona de gran tamaño en la zona de la cajuela.

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Los oficiales intentaron aproximarse para realizar una revisión, sin embargo, los ocupantes aceleraron y emprendieron la huida por un camino de terracería con dirección hacia la colonia San Antonio, lo que derivó en una persecución.

Durante el seguimiento, los sospechosos apagaron las luces del vehículo y posteriormente detuvieron la marcha de manera repentina para descender y correr hacia un área verde. Trascendió que durante la intervención se registraron detonaciones de arma de fuego, aunque hasta el momento no se ha establecido oficialmente si fueron realizadas por los ocupantes del vehículo o por los elementos policiacos.

Al revisar el automóvil, los agentes encontraron en la cajuela el cuerpo de un hombre, quien presentaba diversos golpes en el rostro y tenía un trapo amarillo colocado en la boca. Dentro del vehículo también fueron localizadas dos credenciales a nombre de Brayan Cornelio “N” y Jorge “N”, por lo que estos documentos quedaron a disposición de las autoridades como parte de las investigaciones para determinar la identidad de la víctima y establecer quiénes estuvieron relacionados con los hechos.

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Los policías acordonaron la zona y solicitaron la intervención de la Fiscalía General del Estado. Durante el procesamiento de la escena, peritos localizaron en un área verde unas chanclas que presuntamente podrían estar relacionadas con alguno de los individuos que huyeron, por lo que fueron marcadas y aseguradas como indicios.

El cuerpo permanece en calidad de desconocido y fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense, donde será sometido a la necropsia de ley. Los estudios permitirán establecer oficialmente la causa y las circunstancias del fallecimiento. Las autoridades mantienen las investigaciones para esclarecer el origen del cuerpo localizado dentro del vehículo, así como identificar y ubicar a los posibles responsables.