Yucatán alista nueva inversión de 800 mdp y más proyectos millonarios

Una nueva inversión de 800 millones de pesos en el sector de alimentos y bebidas será anunciada próximamente en Yucatán, adelantó ayer el secretario de Economía y Trabajo (SETY), Ermilo Barrera Novelo, quien señaló que se suma a otros proyectos privados y públicos que mantienen el flujo de capital hacia la entidad.

El funcionario indicó que este nuevo proyecto forma parte del dinamismo que registra la economía estatal, que reportó un crecimiento anual de 2.1 por ciento, de acuerdo con datos oficiales.

Como parte de las inversiones recientes, mencionó la planta embotelladora inaugurada la semana pasada en Valladolid, proyecto de más de mil 200 millones de pesos que generará más de 200 empleos directos y ampliará la capacidad de producción de bebidas retornables.

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Infraestructura portuaria

Barrera Novelo –entrevistado luego de participar en la presentación del Yucatán Tech Week– también se refirió a la ampliación del Puerto de Altura de Progreso, particularmente a las obras de dragado de la terminal de cruceros, que representan una inversión de siete mil millones de pesos, obras que permitirán recibir embarcaciones de mayor capacidad.

De acuerdo con el funcionario, actualmente llegan unos 400 mil cruceristas al año y, con la ampliación, se prevé alcanzar un millón de visitantes de barcos de recreo a partir del próximo año. Señaló que este incremento favorecerá a restaurantes, operadores turísticos, sitios arqueológicos y productores de artesanías.

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El funcionario añadió que también se mantienen proyectos de inversión en el sector energético y el desarrollo de nuevas naves industriales en varios municipios.

El secretario de Economía y Trabajo consideró que la participación conjunta de capital público y privado permitirá mantener el ritmo de inversiones en la entidad, que no sólo está viviendo gran momento, sino que, reiteró, se avecinan otros grandes proyectos para seguir sumando en este renglón.

En este sentido, además de contar con el respaldo del Gobierno Federal, reiteró la invitación a la IP para que se siga sumando a esta iniciativa y desarrollo económico del estado, con nuevas naves industriales en Umán, Hunucmá, Kanasín y Mérida.

Además, detalló que la dependencia a su cargo negocia una cartera de inversión superior a los 130 mil mdp en proyectos locales, nacionales e internacionales..