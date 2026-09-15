Detectan cinco casos de embarazo adolescente en escuelas de Mérida; investigan posible violencia

Cinco casos de embarazo en adolescentes fueron detectados por el Instituto Municipal de las Mujeres (Immujeres) durante actividades realizadas en escuelas de Mérida y notificados a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y a la Fiscalía General del Estado para determinar si existe alguna situación de violencia o vulneración de derechos.

La directora del organismo, Yahayra Centeno, señaló que “una gran mayoría de los casos está relacionado con violencia”.

La funcionaria explicó que el Instituto realiza charlas y talleres en planteles educativos y que ese contacto permite identificar situaciones que requieren intervención de otras autoridades.

Consentimiento y relaciones de riesgo

Cuando se detecta un posible caso de violencia, agregó, además de orientar al personal directivo para activar los protocolos correspondientes, el organismo informa a las instituciones competentes.

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Centeno señaló que uno de los temas que buscan reforzar entre adolescentes es la identificación de señales de violencia. “Muchas veces cuando estamos en pareja, a veces el decir no, no siempre es muy bien tomado”, expresó.

Por ello, consideró necesario trabajar desde edades tempranas en conceptos como consentimiento, establecimiento de límites y toma de decisiones informadas.

Ese será uno de los ejes del programa Sin Filtros, que comenzará con la presentación de la obra No Controles en el Centro Cultural Olimpo, dentro de las actividades por el Día Mundial de la Prevención del Embarazo no Planificado en Adolescentes. La estrategia incluirá charlas, cortometrajes y actividades en escuelas y colonias, además de una jornada denominada Sin Filtros Fest.

La directora precisó que la educación integral en sexualidad no se limita a hablar de relaciones sexuales, sino que incluye emociones, vínculos, consentimiento y herramientas para decidir de manera informada.

El Instituto también presentará un personaje denominado Ali para acercar información a niñas y niños sobre prevención de violencia y servicios disponibles.

300 menores atendidos

Durante los dos primeros años de la actual administración municipal, Inmujeres ha brindado alrededor de 27 mil servicios a unas 3 mil 500 mujeres. Dentro de ese universo se encuentran aproximadamente 300 niñas, niños y adolescentes atendidos en contextos de violencia.

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Centeno explicó que los menores pueden ser víctimas directas o indirectas de violencia familiar y que también se han registrado atenciones por violencia sexual contra niñas y adolescentes. En estos casos, aunque el contacto inicial con el Instituto pueda realizarlo un padre, madre, docente, tutor u otra persona adulta, el acompañamiento se centra en la niña o adolescente afectada.

De manera paralela, el organismo mantiene capacitación para personal municipal sobre la NOM-046-SSA2-2005, relacionada con atención de casos de violencia familiar, sexual y contra las mujeres.

La estrategia incluye a personal que trabaja en módulos de salud, atención médica domiciliaria y áreas de primer contacto del DIF, debido a que pueden detectar situaciones de riesgo durante la atención cotidiana.

La titular de Inmujeres también llamó a madres, padres, docentes y tutores a recurrir a los servicios municipales cuando identifiquen señales de riesgo o violencia entre niñas, niños y adolescentes.