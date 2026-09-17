¿La ameba comecerebros es peligrosa para las mascotas? Esto se sabe tras el caso del lago de Plaza La Isla en Mérida

La confirmación de Naegleria fowleri, conocida como la “ameba comecerebros”, en el lago artificial de Plaza La Isla, en Mérida, generó dudas entre las personas que acostumbran acudir al centro comercial con sus mascotas.

El sitio es pet friendly y permite el acceso de animales en sus áreas, por lo que una de las principales preguntas ahora es qué ocurre con los perros y otros animales que pudieron acercarse al cuerpo de agua.

La presencia de la ameba fue confirmada por autoridades sanitarias luego de la muerte de un hombre de 34 años que realizaba actividades acuáticas en el lago.

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El Gobierno de Yucatán informó que el cuerpo de agua permanecerá fuera de operación y que no está conectado con otros espacios recreativos ni con la red de agua potable.

¿La ameba comecerebros es peligrosa para las mascotas?

La información disponible sobre Naegleria fowleri está enfocada principalmente en las infecciones en seres humanos. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) explican que la ameba puede provocar meningoencefalitis amebiana primaria cuando el agua contaminada entra por la nariz y llega al cerebro.

En el caso de las mascotas, no existe actualmente una recomendación oficial de los CDC que establezca que los perros o gatos que simplemente estuvieron cerca del lago estén en riesgo de contraer esta infección.

Sin embargo, sí existen antecedentes científicos de infección por N. fowleri en animales: se ha documentado un caso de meningoencefalitis por esta ameba en un tapir sudamericano y otro en un rinoceronte negro.

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Esto significa que no sería correcto afirmar que la ameba es imposible de adquirir para un animal, pero tampoco hay evidencia suficiente para señalar que las mascotas que caminan por las inmediaciones de Plaza La Isla estén expuestas al mismo riesgo que una persona que ingresa al agua contaminada.

¿Las mascotas pueden contagiar la ameba a sus dueños?

No hay evidencia de que una infección por Naegleria fowleri se transmita entre personas, y los CDC tampoco describen a las mascotas como una vía de transmisión de esta ameba.

La enfermedad se produce por una exposición ambiental al agua contaminada y la entrada de esta por la nariz.

Por esta razón, un perro que estuvo en Plaza La Isla no debe considerarse automáticamente una fuente de contagio para su familia. El punto de precaución es evitar que el animal tenga contacto directo con el agua del lago.