Ameba comecerebros en Mérida: Dictamen por el caso del lago de Plaza La Isla podría presentarse este viernes

La Secretaría de Salud de Yucatán espera tener mañana el dictamen que deberá establecer qué condiciones favorecieron la presencia de Naegleria fowleri en el lago artificial de Plaza La Isla, donde se confirmó el microorganismo relacionado con la muerte de un instructor de actividades acuáticas.

El análisis se concentrará en factores como la temperatura del agua, acumulación de sedimentos, presencia de bacterias y falta de circulación, explicó el secretario estatal de Salud, Miguel Alberto Alcocer Gamboa. La investigación busca determinar si alguna de esas condiciones permitió que la ameba encontrara un ambiente favorable.

El funcionario señaló que el lago cuenta con una geomembrana y no tiene corriente natural, dos características que forman parte de la revisión técnica. De acuerdo con Alcocer Gamboa, temperaturas superiores a 35 grados podrían favorecer la proliferación del microorganismo.

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Ese planteamiento coincide con lo documentado por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, que señalan que Naegleria fowleri vive de manera natural en agua dulce y suelo y prospera especialmente en ambientes cálidos.

El objetivo es explicar por qué apareció

La presencia de la ameba ya fue confirmada en muestras tomadas del lago, pero falta determinar por qué alcanzó condiciones que representaron riesgo para quienes realizaron actividades acuáticas en el lugar.

Alcocer Gamboa explicó que esa es precisamente la etapa que ahora deberá resolver el estudio. “Cuando se combina el aumento de la temperatura del agua, sedimentos, bacterias y falta de circulación del cuerpo, porque no tiene una corriente natural, al final se vuelve un riesgo”, señaló.

La revisión se realiza tomando como referencia la Norma Oficial Mexicana NOM-245, relacionada con requisitos sanitarios y calidad del agua en establecimientos con actividades recreativas. El dictamen deberá establecer si las condiciones del lago cumplieron con esos parámetros y si existieron factores que favorecieron el crecimiento del microorganismo.

Personas bajo seguimiento

Como informó POR ESTO!, mientras se determina qué ocurrió en el lago, Salud mantiene vigilancia epidemiológica sobre 242 personas que estuvieron expuestas al cuerpo de agua durante el periodo bajo investigación. El seguimiento busca detectar síntomas compatibles y canalizar de inmediato a cualquier persona que presente signos de alerta.

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El número representa a quienes realizaron actividades acuáticas en el lago durante el periodo revisado por las autoridades sanitarias. Hasta ahora, Salud no ha informado de un segundo caso confirmado.

El único caso reconocido corresponde al instructor que desarrolló meningoencefalitis amebiana primaria después de haber realizado actividades en el lago. La presencia de Naegleria fowleri fue posteriormente confirmada tanto en el paciente como en muestras del cuerpo de agua.

El dictamen, pieza clave

El resultado previsto para mañana deberá aportar si el lago presentó condiciones ambientales o sanitarias que facilitaron la proliferación de la ameba; es decir, si el problema estuvo relacionado con temperatura, circulación del agua, sedimentos, mantenimiento, desinfección u otra combinación de factores.