Más de 200 personas estuvieron en contacto con el lago de Plaza La Isla en Mérida donde se confirmó “ameba comecerebros”

Más de 240 personas continúan bajo vigilancia epidemiológica después de haber realizado actividades acuáticas en el lago artificial de Plaza La Isla, donde autoridades sanitarias confirmaron la presencia de Naegleria fowleri, la ameba relacionada con la muerte de un instructor de 34 años.

El secretario de Salud de Yucatán, Miguel Alberto Alcocer Gamboa, informó que originalmente fueron contactadas más de 300 personas que ingresaron al cuerpo de agua entre el 4 y el 15 de agosto.

A todas se les dio seguimiento para detectar oportunamente posibles síntomas y, conforme transcurre el periodo de vigilancia sin signos de enfermedad, algunas son retiradas del monitoreo. “Quedan todavía en vigilancia epidemiológica más de 200 personas que estuvieron en actividades acuáticas”, señaló el funcionario.

Un mes bajo observación

Alcocer Gamboa explicó que las personas expuestas reciben información sobre síntomas de alerta, entre ellos fiebre, dolor intenso de cabeza, náuseas, vómito y mareos.

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También se les proporciona un número de contacto para que, ante cualquier manifestación compatible, acudan directamente a los servicios de salud. El funcionario señaló que la vigilancia se extiende durante un mes después de la exposición. Hasta ahora, las autoridades no han informado de un segundo caso confirmado.

El sitio permanece cerrado

El seguimiento ocurre después de que el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE) confirmó que un hombre de 34 años murió por meningoencefalitis causada por Naegleria fowleri.

La Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública detectó posteriormente la misma ameba en muestras tomadas del lago artificial donde el paciente realizaba actividades acuáticas.

Ese resultado convirtió al sitio en la vía probable de infección, aunque las autoridades han evitado presentar como absoluto el momento exacto de la exposición.

El hombre había trabajado como instructor de actividades acuáticas y falleció el 8 de septiembre después de haber sido hospitalizado. El Gobierno estatal identifica el caso como el primero registrado oficialmente en Yucatán. El lago permanece cerrado desde que comenzaron las investigaciones sanitarias.

La Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios ratificó la suspensión después de confirmarse la presencia de la ameba y abrió un procedimiento para determinar si las empresas responsables del mantenimiento y la calidad del agua incumplieron obligaciones sanitarias.

No se transmite entre personas

Naegleria fowleri no se transmite de persona a persona ni por beber agua. La infección ocurre cuando agua contaminada entra por la nariz, normalmente durante actividades como nadar, bucear o sumergirse, y el microorganismo alcanza posteriormente el sistema nervioso.

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El lago de Plaza La Isla es un cuerpo artificial aislado y, según el Gobierno estatal, no está conectado con otros espacios recreativos ni con la red de agua potable. Con base en ello, Salud ha señalado que no existe un riesgo generalizado para la población.

El caso comenzó a ser investigado a principios de este mes, cuando el hombre ingresó al hospital con un cuadro compatible con meningoencefalitis amebiana primaria.

En un primer momento, las autoridades sólo manejaban el diagnóstico como probable y mantenían el lago cerrado de manera precautoria mientras esperaban los análisis clínicos y ambientales.

Los resultados posteriores confirmaron tanto la causa de la muerte como la presencia de Naegleria fowleri en el cuerpo de agua.