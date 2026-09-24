Renuncia de delegado de FGR en Guanajuato genera versiones encontradas tras caso de 59 millones de litros de combustible

La situación de Juan Francisco Vera Ayala, representante de la Fiscalía General de la República (FGR) en Guanajuato, generó versiones encontradas después de la polémica por el aseguramiento de más de 59 millones de litros de combustible en San José de Iturbide.

El periodista Jesús Padilla, director de En Línea Guanajuato, aseguró que Vera Ayala le confirmó directamente que presentó su renuncia tras aproximadamente ocho meses en el cargo y que su salida estaría relacionada con este caso. Durante una entrevista radiofónica, afirmó que el funcionario le adelantó que posteriormente explicaría los motivos.

Sin embargo, el área de comunicación de la FGR en Guanajuato aseguró por separado que no contaba con información oficial que confirmara una renuncia o separación del cargo.

¿Qué pasó con los 59 millones de litros de combustible?

El caso se originó después de que autoridades federales y estatales informaran el 17 de septiembre sobre el aseguramiento de aproximadamente 59 millones de litros de presunto hidrocarburo en una terminal ubicada en la comunidad de La Fragua, San José de Iturbide.

Noticia Destacada Aseguran 59 millones de litros de presunto hidrocarburo en Guanajuato durante cateo

Durante el cateo fueron asegurados diez tanques de almacenamiento, tres unidades de carga, contenedores y documentación. El procedimiento había sido autorizado por un juez federal.

Posteriormente surgieron dudas sobre la procedencia del combustible y sobre si realmente se trataba de hidrocarburo ilícito. Fuentes de la FGR citadas en medios impresaos indicaron que los primeros análisis apuntaban a que el producto podría no corresponder a “huachicol fiscal”, mientras continuaba la revisión de permisos y documentación.

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Reportan relevo en la @FGRMexico de Guanajuato; sale Juan Francisco Vera Ayala

🚨 De acuerdo con reportes extraoficiales, Norma Quevedo Vázquez sería quien ocuparía la representación federal en el estado.

🚨 https://t.co/QbHuUhNBIR pic.twitter.com/6CvTg3ldgR — PolíticoGto (@PoliticoGto) September 24, 2026

Norma Quevedo Vázquez sería perfilada como relevo

Distintos reportes periodísticos señalan que Norma Quevedo Vázquez podría asumir la representación de la FGR en Guanajuato tras la eventual salida de Vera Ayala.

Hasta la mañana de este jueves 24 de septiembre, no existía un posicionamiento público definitivo de la Fiscalía General de la República que aclarara formalmente si Vera Ayala renunció, fue removido o permanecía en el cargo.

La investigación sobre los 59 millones de litros continúa y la autoridad federal todavía debe determinar la legalidad, propiedad y trazabilidad del combustible asegurado.

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