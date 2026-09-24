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Campeche / Sucesos

Retienen a hombre por presunto robo en Walmart de Campeche, pero logra escapar

Un sujeto reincidente robó productos en un comercio de Ah Kim Pech, fue retenido por la seguridad del lugar, pero aprovechó un descuido para escapar rumbo a Guadalupe.

Dismar Herrera

Por Dismar Herrera

24 de sept de 2026

1 min

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Un conocido fardero fue descubierto sustrayendo mercancía en un comercio de Ah Kim Pech.
Un conocido fardero fue descubierto sustrayendo mercancía en un comercio de Ah Kim Pech. / Dismar Herrera

Un sujeto conocido por empleados de seguridad como reincidente en robos fue descubierto cuando presuntamente se apoderaba de diversos productos dentro de una tienda comercial ubicada en el área de Ah Kim Pech, por lo que fue retenido al momento de intentar salir del establecimiento.

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Los hechos ocurrieron cuando el personal de seguridad detectó al sujeto y lo acompañó hasta la salida, donde dieron aviso a la Policía Estatal para proceder conforme correspondía.

Sin embargo, el sospechoso aprovechó una distracción para escapar y emprendió la huida con dirección al barrio de Guadalupe, ante esto, se generó una movilización de los agentes policiacos por diversos puntos del sector.

JGH

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