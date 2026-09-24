Denuncian presunta extracción de huevos y crías de tortuga en Chen Río, Cozumel

La presunta manipulación de nidos y crías de tortuga marina fue denunciada por un testigo que aseguró haber observado el hecho en la zona de Chen Río, donde, según su relato, varias personas excavaron nidos para extraer huevos y ejemplares recién nacidos, sin que se registrara la intervención de personal de Ecología o de alguna corporación de Seguridad de Cozumel en ese momento.

De acuerdo con el testimonio quién omitió sus generales, los hechos ocurrieron cuando el denunciante se encontraba en el lugar acompañado de su familia. El testigo señaló que observó a un grupo de extranjeros manipulando los nidos y les indicó que esa actividad no correspondía a una conducta permitida durante la temporada de anidación, pero las personas continuaron con la actividad.

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Posteriormente, según el relato, arribó un taxi. Del vehículo descendió un hombre vestido de civil, quien presuntamente comenzó a excavar uno de los nidos y a retirar huevos y crías.

El testigo aseguró que una patrulla pasó por el área durante el incidente y que intentó llamar la atención de los agentes para informarles de lo que ocurría, sin que, de acuerdo con su versión, se detuvieran para intervenir.

Uno de los señalamientos corresponde a la afectación de las crías que fueron extraídas. El denunciante afirmó que alrededor de 20 ejemplares quedaron expuestos en la superficie y posteriormente fueron capturados por aves que se encontraban en la zona.

También relató que una de las crías murió después de que, presuntamente, una persona que excavaba el nido cayó sobre ella.

La denuncia vuelve a colocar bajo atención la vigilancia de las playas durante la temporada de anidación de tortugas marinas, particularmente en zonas donde existen nidos protegidos y donde la presencia de visitantes puede representar una alteración para los ejemplares.

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El testigo señaló que cuenta con material que documenta los hechos y manifestó su disposición para entregarlo a las autoridades correspondientes con el propósito de presentar formalmente la denuncia y aportar elementos que permitan identificar a las personas involucradas.

La manipulación de nidos, huevos o crías de tortuga marina debe ser realizada únicamente por personal autorizado dentro de los programas de protección y monitoreo correspondientes. Ante cualquier avistamiento, se recomienda mantener distancia, evitar tocar a los ejemplares y reportar la situación a las autoridades ambientales.