Restricción para el uso de celulares en escuelas de Yucatán impactará en 300 mil alumnos a partir del 3 de noviembre

La restricción nacional del uso de teléfonos celulares y tabletas en primarias y secundarias tendrá impacto sobre más de 300 mil estudiantes de Yucatán, entre planteles públicos y particulares, y obligará a cambiar rutinas que hoy forman parte de la jornada escolar: consultar mensajes, revisar redes sociales o utilizar el móvil durante el recreo.

La medida entrará en vigor el próximo 3 de noviembre en primarias y secundarias del país, después de un acuerdo entre la Secretaría de Educación Pública (SEP) y las autoridades educativas de las 32 entidades. Los dispositivos podrán ser llevados al plantel, pero su uso quedará restringido durante clases y recreos, salvo excepciones justificadas.

En Yucatán, la Secretaría de Educación estatal reportó que para el ciclo 2026-2027 distribuyó paquetes escolares a 264 mil 349 alumnos de primaria y secundaria públicas, una referencia para dimensionar a la población que quedará sujeta a las nuevas reglas en el sistema público. A ellos se suma la matrícula de los colegios particulares. La última estadística disponible de la SEP, correspondiente al ciclo 2024-2025, registró aproximadamente 41 mil 807 alumnos en primarias y secundarias privadas de Yucatán: 27 mil 963 en primaria y 13 mil 844 en secundaria.

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Aunque ambos datos corresponden a ciclos distintos y no deben sumarse como una matrícula oficial única de 2026-2027, permiten dimensionar que más de 300 mil niñas, niños y adolescentes yucatecos estarían potencialmente alcanzados por la regulación.

No sólo dentro del salón

La diferencia respecto de muchas reglas escolares que ya existen es que la restricción nacional no terminará cuando suene el timbre del recreo.

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que los teléfonos y otras pantallas tampoco podrán utilizarse en ese periodo, con el propósito de recuperar espacios de convivencia y reducir distracciones durante la jornada. La medida será formalizada mediante los lineamientos correspondientes.

Los estudiantes podrán llevar los dispositivos consigo, pero deberán mantenerlos guardados. Las excepciones estarán vinculadas con situaciones justificadas, entre ellas emergencias o necesidades particulares de determinados alumnos.

Para las familias y escuelas yucatecas, eso implicará definir también cómo se atenderán situaciones que actualmente se resuelven mediante comunicación inmediata entre padres e hijos: cambios en la hora de salida, transporte, enfermedades o emergencias familiares.

El cambio tendrá además un componente operativo para directores y maestros, que deberán aplicar una regla uniforme en escuelas con realidades muy distintas, desde grandes secundarias urbanas de Mérida hasta planteles rurales y telesecundarias.La decisión federal no surgió de manera aislada.

Mayoría a favor

En agosto, la SEP consultó a 565 mil 396 docentes de Educación Básica de todo el país sobre el uso de dispositivos digitales.

El 81% se manifestó a favor de la regulación. Entre quienes respondieron, 40% señaló que los celulares dificultan mantener la atención, 38%, que interrumpen actividades escolares, y 34% que reducen los espacios de convivencia. Además, 38.7% indicó que conflictos originados en redes sociales terminan trasladándose a los salones y planteles.

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El diagnóstico sirvió de base para reuniones posteriores entre la SEP y los responsables educativos estatales. A principios de septiembre, el titular de la SEP, Mario Delgado informó que se trabajaba en un acuerdo nacional y que la intención no era simplemente sacar la tecnología de las escuelas, sino establecer condiciones para un uso seguro y pedagógico.

La discusión también forma parte de un fenómeno internacional. Según datos citados por la SEP a partir de la Unesco, 58% de los sistemas educativos nacionales ya regulaba en marzo de 2026 el uso de teléfonos celulares en las escuelas, frente a 24% en 2023.